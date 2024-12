Camille Krafft et Myret Zaki rejoignent la rédaction romande de Blick

Blick Suisse romande se renforce avec l’arrivée de deux journalistes de talent. Camille Krafft et Myret Zaki rejoignent la rédaction romande et, avec elles, Blick annonce la formation d’une nouvelle équipe dédiée à l’enquête et au reportage.

Camille Krafft (à gauche) et Myret Zaki consolident encore davantage l’ancrage romand de son offre éditoriale. Photo: DR

Blick

La rédaction romande de Blick continue d’accroître son offre éditoriale, avec la volonté de proposer un journalisme courageux et impactant. Le 1ᵉʳ décembre 2024, une nouvelle cellule dédiée à l’enquête et au reportage a été formée. Elle est composée de journalistes déjà bien connus des lectrices et lecteurs de Blick: Richard Werly, Alessia Barbezat et Ellen de Meester. Pour compléter cette équipe de choc, la rédaction est fière d’annoncer les recrutements de Camille Krafft et Myret Zaki.

Camille Krafft a rejoint la rédaction de Blick le 1ᵉʳ décembre. Elle a un parcours remarquable à son actif dans le journalisme d’investigation, au «Temps», ainsi qu’au sein des équipes de «24 Heures» et du «Matin Dimanche». En 2019, elle a figuré parmi les "local heroes" désignés par la revue «Schweizer Journalist». Elle a reçu le «Swiss Press Award 2019» pour son enquête sur Christian Constantin, «Le système Constantin», et le «Prix Jean Dumur» en 2017 pour son travail de fond sur la start-up Swiss Space Systems, ainsi que pour son récit de l’accueil d’une famille de réfugiés irakiens.

Nouvelle cellule dédiés à l'enquête et au reportage

Myret Zaki rejoindra quant à elle la rédaction de Blick le 1ᵉʳ janvier. Déjà chroniqueuse pour Blick, Myret est une figure reconnue de la presse romande, habituée des plateaux radio et télé pour son expertise en matière de finance et d’économie. Rédactrice en cheffe du magazine Bilan pendant cinq ans, Myret a été élue «Journaliste de l’année 2008» par la revue «Schweizer Journalist», en récompense de son enquête intitulée «UBS, les dessous d’un scandale». En 2012, L’Hebdo l’a nommée parmi les 100 personnalités qui font la Suisse romande.

« Le but que nous poursuivons depuis le lancement de Blick n’a pas changé: monter sans cesse en puissance, afin de devenir un acteur incontournable du paysage médiatique romand. Avec le recrutement de ces deux journalistes de talent, Blick va renforcer encore son offre de contenus exclusifs et originaux Michel Jeanneret, rédacteur en chef de Blick Suisse romande »

Cette nouvelle cellule dédiée à l’enquête et au reportage est rattachée directement à Michel Jeanneret. Grâce aux collaborations entre les différents titres, certaines productions de cette équipe pourront également se retrouver sous format imprimé dans le magazine L’illustré et dans les autres titres romands et alémaniques de Ringier Médias Suisse.