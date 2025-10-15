Ringier Médias Suisse, éditeur de Blick, réorganise sa structure en Suisse romande: dès janvier 2026, Claude Ansermoz et Manon Bornand prendront conjointement la direction. Ils succéderont à Thomas Deléchat, qui quittera l’entreprise après une phase de transition.

Claude Ansermoz et Manon Bornand vont reprendre la co-direction de RMS Romandie.

Blick

Ringier Médias Suisse (RMS) réorganise sa structure en Suisse romande. À partir du 1er janvier 2026, Claude Ansermoz assumera la responsabilité éditoriale de l’ensemble des marques médias de RMS en Suisse romande en tant que Co-Head RMS Romandie et rédacteur en chef RMS Romandie.

Il formera un tandem de direction avec Manon Bornand, qui occupera la fonction de Co-Head RMS Romandie, responsable du Digital & Marketing. Tous deux reporteront directement à Max Buder, Chief Commercial Officer de RMS, renforçant ainsi la collaboration étroite entre les équipes de Lausanne et de Zurich.

Thomas Deléchat quitte RMS Romandie

Thomas Deléchat, actuel directeur de RMS Romandie, accompagnera Claude Ansermoz et Manon Bornand durant une phase de transition jusqu’au printemps 2026, avant de quitter l’entreprise de son plein gré. Entré dans le groupe Ringier en 2015, il a piloté l’innovation digitale et commerciale du média «Le Temps», avant de co-fonder en 2020 la rédaction romande de Blick avec Michel Jeanneret.

Thomas Deléchat a co-fondé la rédaction romande de Blick, et a piloté par la suite les équipes numériques et les nouveaux formats du média. Photo: Adam Malard

En 2023, il réunit les rédactions de Blick, «L’illustré» et PME ainsi que les équipes digitales et marketing au sein d’une structure commune, qu’il a dirigée depuis. Par sa vision stratégique, son engagement et son esprit d’innovation, il a joué un rôle clé dans le développement des activités média de Ringier en Suisse romande.

« Depuis plus de dix ans, j’ai eu le privilège de piloter plusieurs projets d’envergure au sein des rédactions du groupe Ringier. Co-fonder et développer Blick Romandie restera l’une de mes plus belles expériences. Je quitte cette belle entreprise avec confiance et enthousiasme, convaincu que Claude et Manon sauront faire évoluer RMS en Suisse romande avec succès Thomas Deléchat »

Cette réorganisation marque une nouvelle étape dans le développement de RMS en Romandie. L’objectif est de renforcer la collaboration entre les marques, d’intégrer plus étroitement les compétences numériques et de promouvoir l’utilisation ciblée de l’intelligence artificielle au sein des rédactions.

Un duo complémentaire

Claude Ansermoz est un journaliste et un manager expérimenté. Pendant vingt ans, il a marqué la rédaction de «24 Heures», dont il a été rédacteur en chef de 2017 à 2024. En 2012, il a reçu un Swiss Press Award. Au sein de RMS Romandie il dirigera désormais le contenu de «L’illustré», «PME», Blick Romandie Sport et Actu de Blick.ch/fr, ainsi que l’unité de production imprimée. Il prend également la tête d’une équipe de journalistes expérimentés, chargée de développer des contenus transversaux et de renforcer ainsi les synergies entre les rédactions.

« Avec Claude Ansermoz, nous accueillons un journaliste d’exception, doté d’une solide expérience de direction. Ensemble avec Manon Bornand, il façonnera la prochaine étape de nos activités en Suisse romande – en étroite coordination avec nos équipes de Lausanne et de Zurich. Je tiens à remercier chaleureusement Thomas Deléchat, qui a construit avec une énergie remarquable la structure romande et l’a fortement développée ces dernières années Max Buder, membre de la direction de RMS et Chief Commercial Officer »

Manon Bornand, Head of Digital, Innovation & Marketing RMS Romandie depuis juin 2024, est une spécialiste reconnue du branding éditorial et de la distribution. Avec sa compréhension fine des comportements des audiences, des logiques de plateformes et des tendances émergentes, elle sait connecter les marques à leurs publics. Elle dirigera désormais le Web Desk de Blick.ch/fr, les équipes Digital & Innovation, Brand & Marketing, Events & Partnerships ainsi que Video & Social Media Production en Romandie.