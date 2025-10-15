Ringier Médias Suisse (RMS) réorganise sa structure en Suisse romande. À partir du 1er janvier 2026, Claude Ansermoz assumera la responsabilité éditoriale de l’ensemble des marques médias de RMS en Suisse romande en tant que Co-Head RMS Romandie et rédacteur en chef RMS Romandie.
Il formera un tandem de direction avec Manon Bornand, qui occupera la fonction de Co-Head RMS Romandie, responsable du Digital & Marketing. Tous deux reporteront directement à Max Buder, Chief Commercial Officer de RMS, renforçant ainsi la collaboration étroite entre les équipes de Lausanne et de Zurich.
Thomas Deléchat quitte RMS Romandie
Thomas Deléchat, actuel directeur de RMS Romandie, accompagnera Claude Ansermoz et Manon Bornand durant une phase de transition jusqu’au printemps 2026, avant de quitter l’entreprise de son plein gré. Entré dans le groupe Ringier en 2015, il a piloté l’innovation digitale et commerciale du média «Le Temps», avant de co-fonder en 2020 la rédaction romande de Blick avec Michel Jeanneret.
En 2023, il réunit les rédactions de Blick, «L’illustré» et PME ainsi que les équipes digitales et marketing au sein d’une structure commune, qu’il a dirigée depuis. Par sa vision stratégique, son engagement et son esprit d’innovation, il a joué un rôle clé dans le développement des activités média de Ringier en Suisse romande.
Cette réorganisation marque une nouvelle étape dans le développement de RMS en Romandie. L’objectif est de renforcer la collaboration entre les marques, d’intégrer plus étroitement les compétences numériques et de promouvoir l’utilisation ciblée de l’intelligence artificielle au sein des rédactions.
Un duo complémentaire
Claude Ansermoz est un journaliste et un manager expérimenté. Pendant vingt ans, il a marqué la rédaction de «24 Heures», dont il a été rédacteur en chef de 2017 à 2024. En 2012, il a reçu un Swiss Press Award. Au sein de RMS Romandie il dirigera désormais le contenu de «L’illustré», «PME», Blick Romandie Sport et Actu de Blick.ch/fr, ainsi que l’unité de production imprimée. Il prend également la tête d’une équipe de journalistes expérimentés, chargée de développer des contenus transversaux et de renforcer ainsi les synergies entre les rédactions.
Manon Bornand, Head of Digital, Innovation & Marketing RMS Romandie depuis juin 2024, est une spécialiste reconnue du branding éditorial et de la distribution. Avec sa compréhension fine des comportements des audiences, des logiques de plateformes et des tendances émergentes, elle sait connecter les marques à leurs publics. Elle dirigera désormais le Web Desk de Blick.ch/fr, les équipes Digital & Innovation, Brand & Marketing, Events & Partnerships ainsi que Video & Social Media Production en Romandie.