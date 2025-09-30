«Un média gratuit qui change des gratuits. Et qui ose le dire!» C’est le message de la nouvelle campagne de notoriété de Blick, visible dès aujourd'hui dans toute la Suisse romande. Cette campagne 100% romande mise sur l’humour et quelques clins d’œil à la concurrence.

Manon Bornand, Head of Digital, Marketing & Innovation

Vous connaissez Blick? Si vous lisez ceci, probablement. Mais pour beaucoup, Blick est encore un média méconnu en Suisse romande. Après seulement quatre ans d’existence, nous sommes encore un «bébé», aux côtés de marques centenaires.

Pourtant, depuis le 1er juin 2021, date de son lancement, Blick affiche une croissance continue et exponentielle sur tous ses supports. Ce succès, nous le devons à la solidité des équipes, qui travaillent chaque jour (et chaque nuit depuis Bali) avec rigueur et créativité pour vous livrer une info de qualité en continu. Et nous le devons à vous, chers lecteurs et lectrices, toujours plus nombreux à nous lire quotidiennement.

Nous apprenions il y a quelques mois que vous êtes 35% de Romands à connaître la rédaction francophone de Blick. Une personne sur trois! C’est bien, mais soyons honnêtes, il nous reste encore un immense terrain de jeu pour grandir et nous faire (re)connaître.

« On sait, grâce à une étude de marché réalisée en 2024, que lorsque le public nous connaît et nous consomme, ce dernier crédite amplement la qualité et rapidité de notre média. Il est donc temps de faire connaître la marque plus largement et d'agrandir la communauté Blick! Loïse Delacrétaz, Teamlead Branding, Marketing & Growth »

Il est donc temps de faire savoir que nous existons, que des Romandes et Romands travaillent 24 heures sur 24 pour vous, avec une rédaction intégrée où éditorial, marketing et digital travaillent main dans la main pour construire et distribuer des contenus de qualité, accessibles gratuitement. Et nous avons décidé de le faire savoir à la sauce Blick… forcément un peu piquante.

Aujourd’hui, avec un soupçon d’humour (qui fait du bien dans un monde qui en manque cruellement), nous sommes heureux de vous dévoiler notre nouvelle campagne marketing. Cette dernière va fleurir partout en Suisse romande ces prochaines semaines. De l’affichage dans les rues, à des spots TV, des pubs dans la presse, en passant par une présence accrue sur les réseaux sociaux, Blick affirme sa place haut et fort.

On se réjouit que vous découvriez ce concept. Et évidemment, on ne doute pas une seconde que nos concurrents (qu’on apprécie énormément par ailleurs) sauront accueillir ces petits clins d’œil.