L’essentiel en bref :

KA-EX figure parmi les compléments alimentaires les plus vendus en Suisse.

Les produits brevetés sont utilisés par des milliers d’athlètes professionnels renommés.

Le lancement aux États-Unis cet été a été un succès : référencements dans des centaines de salles de sport et déjà best-seller sur Amazon (« Post-Workout and Recovery »).

KA-EX poursuit désormais son expansion aux États-Unis et ouvre sa toute dernière levée de fonds.

Parmi les investisseurs figurent notamment Lara Gut-Behrami, ProSiebenSat.1 et le groupe espagnol Hijos de Rivera – cette dernière levée est également ouverte aux investisseurs privés.

Important : il s’agit de la dernière levée de fonds publique de KA-EX.

Ce qui se construit ici dépasse largement une simple boisson ou un complément alimentaire. KA-EX® incarne un changement fondamental dans la gestion du stress, de la récupération et de la performance – fondé scientifiquement, validé à l’international et déjà établi sur le marché.

En Suisse, KA-EX est disponible dans toutes les pharmacies ainsi que chez Coop, Migros, Coop Pronto, Spar et Denner. La marque est également distribuée dans de nombreuses salles de fitness – dont PureGym – ainsi que via les distributeurs Selecta. KA-EX figure ainsi parmi les compléments alimentaires les plus vendus en Suisse. Après une entrée réussie sur le marché américain l’été dernier, un investissement de 3,5 millions de dollars US soutient la prochaine phase de croissance. Parallèlement, KA-EX® ouvre sa dernière levée de fonds publique à un large public. Pour de nombreux investisseurs, c’est précisément le moment où il devient clair : quelque chose de solide est en train d’émerger.

3,5 millions de dollars US pour l’expansion aux États-Unis

Un signal fort de la dynamique de KA-EX® est l’investissement de suivi de 3,5 millions de dollars US d’un partenaire américain de croissance. Ce capital est destiné spécifiquement au développement du marché américain – notamment la distribution, la construction de la marque et la présence médiatique.

Les États-Unis sont considérés comme le marché le plus exigeant dans le segment mondial des boissons et compléments alimentaires. Le fait que KA-EX® y soit déjà en phase d’expansion démontre que la demande, le product-market-fit et les taux de réachat sont au rendez-vous.

Déjà plus de 1 000 points de vente aux États-Unis

KA-EX® est aujourd’hui disponible dans plus de 1 000 points de vente aux États-Unis – notamment dans des métropoles comme New York et Los Angeles. Parmi les canaux de distribution figurent de nombreux centres de fitness – dont la salle premium Equinox, fréquentée par des célébrités. Des discussions de référencement sont également en cours avec des enseignes nationales telles que CVS, Whole Foods, GNC et d’autres. KA-EX est en bonne voie pour reproduire aux États-Unis son succès grand public suisse.

Avantage technologique grâce à un système breveté

Contenu tiers Pour afficher les contenus de prestataires tiers (Twitter, Instagram), vous devez autoriser tous les cookies et le partage de données avec ces prestataires externes. Charger le contenu Plus d'informations

La différence décisive se situe sous la surface : KA-EX® repose sur un système breveté d’application et d’actifs, issu de nombreuses années de recherche, de validation clinique et d’ingénierie suisse. Le système de fermeture breveté VICAP permet l’utilisation d’ingrédients sensibles tels que la créatine et la phosphatidylsérine, qui se dégradent rapidement en solution aqueuse. Il en résulte une solution produit unique par sa composition et son mode d’action.

La confiance d’athlètes internationaux de haut niveau

Quand la performance compte, les professionnels choisissent des solutions solides. KA-EX® est utilisé et soutenu par des milliers d’athlètes internationaux de haut niveau – dont Lara Gut-Behrami, le quadruple champion olympique Dario Cologna ainsi que Tudor Pro Cycling et le champion olympique Fabian Cancellara. Ils incarnent la discipline, la récupération et une performance durable.

Contenu tiers Pour afficher les contenus de prestataires tiers (Twitter, Instagram), vous devez autoriser tous les cookies et le partage de données avec ces prestataires externes. Charger le contenu Plus d'informations

Scène mondiale : Gulfood et reconnaissance internationale

Lors du salon Gulfood à Dubaï, la plus grande plateforme mondiale Food & Beverage, KA-EX® a été présenté comme faisant partie de l’avenir des boissons fonctionnelles – sur la même scène que des leaders mondiaux tels que Coca-Cola et Pepsi. Un signal clair : les produits fonctionnels axés sur la performance sont désormais ancrés dans le grand public.

Dernière levée de fonds via CONDA

Grâce à CONDA, il est possible d’investir dans une entreprise en forte expansion avant une éventuelle introduction en bourse. En tant que co-propriétaires de KA-EX, les investisseurs bénéficient, selon le montant investi, d’avantages exclusifs tels que des crédits en magasin ainsi que des invitations à des événements spéciaux.

Le volume cible s’élève à 5 millions de CHF – dont 2,5 millions ont déjà été engagés avant le lancement officiel. KA-EX figure ainsi parmi les campagnes les plus réussies jamais lancées sur la plateforme.

Une marque suisse qui devient un succès de masse international, notamment aux États-Unis, est une histoire rare. Il est désormais possible de prendre part à cette évolution. Il s’agit d’ailleurs de la dernière levée de fonds, la croissance future devant ensuite se poursuivre de manière organique.

