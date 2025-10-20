Les os soutiennent notre corps, protègent les organes et stockent des minéraux essentiels comme le calcium. Le lait et les produits laitiers en sont des sources idéales. On sait aujourd’hui qu’on pose les jalons pour des os solides dès notre plus jeune âge.

Le calcium est essentiel pour la santé des os. En plus du calcium, le lait et les produits laitiers fournissent des protéines, de la vitamine D et du phosphore, qui interagissent pour maintenir la solidité des os. Tous ces nutriments sont présents naturellement dans le lait, ce qui permet au corps de bien les assimiler. Des études montrent que les personnes qui consomment des produits laitiers tous les jours ont souvent une densité osseuse plus élevée et sont moins souvent victimes de fractures. Le corps absorbe moins bien le calcium contenu dans d’autres aliments riches en calcium comme la roquette, les légumineuses ou les noix.

Le saviez-vous? Le lait contient tout ce qu'il faut pour vos os: calcium, protéines, vitamine D, phosphore.

protéines

vitamine D

phosphore Le lait contient tout ce qu’il faut pour vos os: calcium

protéines

vitamine D

phosphore

Le pic de masse osseuse

Nous créons les bases d’une ossature solide dès notre plus jeune âge et jusqu’à 30 ans environ. Une alimentation riche en calcium et une activité physique qui sollicite le squelette (comme la musculation ou le jogging) sont des facteurs décisifs dans ce processus. Une sollicitation régulière des os permet de maintenir la stabilité de l’appareil locomoteur, tandis que la lumière du soleil favorise la production de vitamine D par l’organisme. À 30 ans environ, la masse osseuse atteint son pic. Ensuite, le processus naturel de dégradation commence. Un mode de vie sain a toutefois une influence positive sur ce dernier.

Yogourt et fromage pour le calcium, mais pas seulement

Les produits fermentés comme le yogourt et le fromage sont particulièrement intéressants. En plus du calcium, des protéines, de la vitamine D et du phosphore, ils contiennent des bactéries lactiques qui, à travers l’intestin, peuvent avoir des effets positifs sur la santé des os. Selon les recommandations alimentaires de la Confédération, 2 à 3 portions de lait et de produits laitiers par jour font partie d’une alimentation équilibrée. Cela correspond à un verre de lait, un yogourt et un morceau de fromage. Une alimentation variée fournit d’autres nutriments qui soutiennent indirectement les os.

Conclusion

La solidité des os ne dépend pas d’un seul facteur, mais notamment de l’interaction entre l’alimentation, l’activité physique et la lumière du soleil. En associant alimentation riche en calcium et sport pendant l’enfance, on crée les meilleures conditions pour des os résistants à l’âge adulte.

Pour en savoir plus sur la santé des os: www.swissmilk.ch

Cet article est une publicité.