Elle convainc par sa voix cristalline et sensible qui donne des frissons. Avec son premier album sorti en 2011, Birdy a été numéro 1 des charts dans de nombreux pays alors qu’elle n’avait que 14 ans ! Aujourd’hui âgée de 28 ans et forte de cinq albums à succès, la Britannique est l’une des artistes les plus reconnues d’Europe. À Art on Ice 2025, la chanteuse, qui a commencé à écrire ses chansons à l’âge de 7 ans, se produira en tant qu’invitée spéciale et interprétera ses tubes tels que « Skinny Love », « People Help the People » ou « Wings ».

Le divertissement à l’état pur avec Paloma Faith

La tête d’affiche d’Art on Ice 2025 a consolidé sa réputation comme chanteuse et artiste aux multiples facettes avec plusieurs singles dans le top 10 comme « Picking up the Pieces » ou « Only Love Can Hurt Like This ». La Britannique a développé très jeune une forte passion pour la musique et l’art. Faith a étudié la performance et la mise en scène théâtrale, s’est produite comme danseuse et a participé à des productions théâtrales. C’est toutefois sur la scène des concerts qu’elle a percé, en 2009, avec son premier single « Stone Cold Sober ». En février 2025, l’artiste de 43 ans proposera une performance toute particulière à Art on Ice : « Le show, c’est mon truc et ce que j’aime faire : créer des émotions avec l’art sous différentes formes. » Le producteur de spectacles Oliver Höner se réjouit de la symbiose entre la musique et les performances de pointe sur la glace : « Nous sommes fiers d’avoir pu convaincre deux musiciennes du calibre de Birdy et Paloma Faith de participer à Art on Ice. Nous sommes déjà en train de planifier les détails avec elles et sommes convaincus de pouvoir poser de nouveaux jalons en matière de créativité. »

1/2 Paloma Faith

Célébrités suisses, champions du monde et d’Europe

Deux grandes stars nationales de la musique se produiront également à Art on Ice : Marius Bear, 31 ans, qui a déjà connu un succès international grâce à sa voix puissante, et Stress, 47 ans, l’un des musiciens les plus renommés de Suisse. On pourra voir sur la glace Lukas Britschgi et Kimmy Repond, médaillés de bronze suisses aux championnats d’Europe 2023, ainsi que la quadruple championne suisse Alexia Paganini. Le champion du monde Ilia Malinin (États-Unis) tiendra le haut l’affiche internationale sur la glace. Les champions d’Europe 2024 italiens Lucrezia Beccari et Matteo Guarise, la championne d’Europe belge Loena Hendrickx, le Français Adam Siao Him Fa, double champion d’Europe, et le duo allemand Minerva Fabienne Hase/Nikita Volodin seront également présents. De plus, Elladj Baldé, chouchou du public qui s’engage pour la diversité dans le patinage, sera aussi de la partie.

Dates de la tournée Art on Ice se produira en février dans trois villes suisses : Zurich, Hallenstadion

Jeudi 6 février 2025, à 20 heures

Vendredi 7 février 2025, à 20 heures

Samedi 8 février 2025, à 14 et 20 heures

Dimanche 9 février 2025, 13 heures Fribourg, BCF Arena

Mardi 11 février 2025, 19 h 45

Mercredi, 12 février 2025, 19 h 45 Davos, Eisstadion Davos

Vendredi 14 février 2025, 20 heures

Samedi, 15 février 2025, à 20 heures Art on Ice se produira en février dans trois villes suisses : Zurich, Hallenstadion

Jeudi 6 février 2025, à 20 heures

Vendredi 7 février 2025, à 20 heures

Samedi 8 février 2025, à 14 et 20 heures

Dimanche 9 février 2025, 13 heures Fribourg, BCF Arena

Mardi 11 février 2025, 19 h 45

Mercredi, 12 février 2025, 19 h 45 Davos, Eisstadion Davos

Vendredi 14 février 2025, 20 heures

Samedi, 15 février 2025, à 20 heures Commander des billets maintenant

Pour plus d'informations, voir : www.artonice.com/fr/





Cet article est une publicité.