50 ans de la Golf GTI: une légende fête son anniversaire. Pilote de course et de développement de Volkswagen, Benjamin Leuchter a participé au développement des dernières générations. Dans cet entretien, il révèle ce qui rend la GTI si fascinante depuis cinq décennies.

Qu’est-ce qui rendait la Golf GTI si exceptionnelle lors de son lancement sur le marché en 1976?

Elle réunissait pour la première fois ce que beaucoup attendaient d’une voiture: sportivité et commodité au quotidien. Bien que sa puissance de 110 ch paraisse faible au regard des références actuelles, à l’époque, c’était la Volkswagen la plus puissante. Et avec un poids de seulement 810 kg, elle était si dynamique qu’elle a distancé de nombreuses autres voitures de sport, dont certaines nettement plus puissantes. De plus, la GTI était abordable et offrait les mêmes avantages pratiques qu’une Golf traditionnelle.

Quel rôle joue la Golf GTI dans le sport automobile?

Un rôle essentiel. Dès le début, elle s’est imposée comme une voiture de course à succès, et ce dans les catégories les plus diverses: des courses de côte au slalom en passant par le rallye et les circuits. Partout où des voitures à traction concourent, la Golf GTI est incontournable. Ma propre carrière dans le sport automobile est également très étroitement liée à elle. Au volant de la Golf GTI TCR, j’ai fêté mes plus grands succès, notamment la victoire à la Coupe du monde FIA des voitures de tourisme (FIA World Touring Car Cup) en 2019 sur le circuit le plus exigeant du monde, la boucle Nord du Nürburgring.

Aujourd’hui, tu es le pilote officiel et pilote de développement de la marque. Comment en es-tu arrivé là? Dans le même temps, Volkswagen recherchait également un ou une pilote d’essai capable d’effectuer des tours reproductibles, c’est-à-dire très réguliers. En effet, cela permet aux ingénieures et ingénieurs de tester différents réglages et de constater directement l’impact des changements. Lors de ma première mission d’essai, j’ai effectué un total de 76 tours avec seulement 1,6 seconde de différence. J’étais réglé comme une horloge suisse. Dans de telles situations, je peux me fier à mes points forts quand je conduis: timing, précision et sensation de conduite.

Histoire d’une icône

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En quoi consiste ta tâche en tant que pilote de développement? Ma spécialité est le réglage du train de roulement. En tant que pilote de course, je pousse la voiture dans ses retranchements et je sens son comportement dans ces conditions. C’est là que j’utilise mon fessomètre (rires). Ensuite, j’explique aux ingénieures et ingénieurs ce que fait la voiture et les points qui pourraient être améliorés. Nous parlons, par exemple, de raideurs de ressort ou de la manière dont le comportement de braquage doit fonctionner. Le train de roulement est adapté en conséquence jusqu’à ce que le réglage soit parfait. D’ailleurs, je ne teste pas seulement les modèles sport, mais tous les nouveaux modèles Volkswagen avant leur mise sur le marché.

Qu’est-ce qui te plaît dans ce travail? J’aime donner leurs caractéristiques aux véhicules. Quand un nouveau modèle roule des centaines de milliers de fois sur la route et que tu sais que telle ou telle suggestion vient de toi, c’est tout simplement génial.

Comment la Golf GTI a-t-elle évolué au fil des ans et des générations? Techniquement, nous sommes bien sûr aujourd’hui à un tout autre niveau qu’en 1976 avec la Golf I GTI, rien qu’en ce qui concerne le moteur. Avec ses 325 ch, l’«Edition 50» affiche presque trois fois plus de puissance! Beaucoup de choses ont également évolué en matière de confort et de sécurité: alors que la première GTI n’avait même pas de direction assistée, le modèle anniversaire est doté d’amortisseurs adaptatifs et d’un gestionnaire de dynamique de conduite, il y a donc un monde de différence. Les caractéristiques principales de la GTI ont toutefois toujours été conservées. Et ce qui n’a jamais changé, c’est le plaisir de conduire. Car c’est ce qu’on attend d’une GTI.

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