Oasis va-t-il enfin faire son retour sur scène?

Après 15 ans de séparation, les frères Gallagher du légendaire groupe Oasis pourraient faire leur retour sur scène. Plus médias britannique indiquent que les frères Gallagher auraient enterré la hache de guerre. Pour de bon cette fois?

1/5 Les frères Liam (g.) et Noel Gallagher se sont-ils réconciliés?

Fynn Müller

Avis aux fans d'Oasis! Le légendaire groupe britannique, au tube planétaire «Wonderwall» va peut-être se reformer après 15 ans de séparation. C'est du moins ce que rapporte le journal britannique «Sunday Times», qui n'a pas pour habitude de propager des rumeurs.

Selon le média, les frères Liam et Noel Gallagher, brouillés depuis la séparation du groupe en 2009, auraient réglé leurs différends et seraient la tête d'affiche du festival Glastonbury en 2025. Un initié déclare au journal: «Toutes les spéculations sur cette réunion peuvent devenir un peu fatigantes. Mais il y a un vrai sentiment que le Glastonbury de l'été prochain sera trop tentant pour que Liam et Noel le refusent.»

Des concerts l'an prochain?

Le «Sun» indique que les Gallaghers ont repris contact en secret. Pour leur entourage, ce serait une surprise que les deux rock stars aient accepté de se retrouver sur scène. Outre Glastonbury, des concerts sont également prévus à Manchester et à Londres. Liam lui-même l'a laissé entendre lors du festival de Leeds: «C'est très intéressant, n'est-ce pas? Nous sommes dans une situation très intéressante.»

La séparation d'Oasis en 2009 a choqué les fans du monde entier. Depuis, les frères sont souvent dépeints comme les pires ennemis du monde, ne faisant par ailleurs aucun effort pour contrer cette impression. L'espoir est donc d'autant plus grand que leur réconciliation soit durable et que nous puissions bientôt revivre en live des tubes d'Oasis comme «Wonderwall».