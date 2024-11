Les membres du Centre accordent beaucoup plus d'importance à l'engagement pour les valeurs familiales et contre la polarisation que le reste de la population. C'est ce que montre un récent sondage.

L'engagement pour les valeurs familiales (93%) et contre la polarisation (88%), qui sont beaucoup plus importants pour les membres du parti du Centre que pour le reste de la population. Photo: STR

ATS Agence télégraphique suisse

L'institut de sondage gfs.bern a réalisé cette consultation en ligne pour le compte du Centre, aussi bien auprès du corps électoral qu'auprès des membres du parti, indique ce dernier samedi.

Il révèle des différences frappantes entre les membres du parti et le corps électoral sur plusieurs points. Notamment l'engagement pour les valeurs familiales (93%) et contre la polarisation (88%), qui sont beaucoup plus importants pour les membres du parti que pour le reste de la population.

Les membres du Centre accordent également plus d'importance aux thèmes de l'approvisionnement en électricité et de l'environnement que le reste de la population. En revanche, ils en accordent moins à la baisse des primes d'assurance maladie.

2004 électeurs et 6092 membres du parti ont été interrogés pour ce sondage.