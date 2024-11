La Chine renforce sa lutte anti-corruption et se prépare à la guerre

Selon des responsables américains, l'intensité de cette campagne est en partie motivée par la crainte que cette corruption n'affecte la capacité de la Chine à conduire une guerre potentielle (archives). Photo: Mark Schiefelbein

ATS Agence télégraphique suisse

Un haut responsable militaire chinois a été démis de ses fonctions pour des soupçons de «graves violations de discipline». Il s'agit du dernier exemple en date d'une vaste campagne de répression de la corruption au sein des forces armées. Le Parti communiste chinois «a décidé de suspendre Miao Hua de ses fonctions dans l'attente d'une enquête», a déclaré lors d'une conférence de presse Wu Qian, porte-parole du ministère chinois de la Défense. Les faits reprochés à Miao Hua, un membre de la puissante Commission militaire centrale réputé comme proche du président Xi Jinping, n'ont pas été précisés. Mais «grave violation de la discipline» est un euphémisme régulièrement employé par les dirigeants chinois pour désigner des fait de corruption.

Le président chinois Xi Jinping mène depuis son arrivée au pouvoir fin 2012 une vaste campagne anticorruption, qui s'est élargie à l'armée. Si ses partisans y voient un outil de bonne gouvernance, ses détracteurs jugent qu'elle lui sert à éliminer ses rivaux sur le plan politique. Depuis l'été 2023, près de 20 responsables militaires et de l'industrie de la défense ont été démis de leurs fonctions, dont les deux derniers ministres de la Défense.

Mercredi, le journal britannique Financial Times a même affirmé que le ministre de la Défense chinois, Dong Jun, avait lui-même été démis de ses fonctions en raison d'une enquête pour corruption, après la mise à pied de ses deux prédécesseurs pour des faits similaires. Le porte-parole de l'armée a démenti ces informations, les qualifiant «de pures fabrications». «Ces propagateurs de rumeurs sont mal intentionnés. La Chine exprime son vif mécontentement face à ce comportement calomnieux», a fustigé Wu Qian. «Les deux affaires ne sont pas nécessairement liées», mais elles illustrent «la persistance et la résilience des problèmes de corruption et de discipline» dans l'armée malgré «les efforts considérables déployés par Xi Jinping», affirme à l'AFP Dylan Loh, professeur assistant à l'Université de technologie de Nanyang.

«Renforcer la préparation aux combats»

Selon des responsables américains cités par Bloomberg, l'intensité de cette campagne est en partie motivée par la crainte que cette corruption n'affecte la capacité de la Chine à conduire une guerre potentielle. Lors d'un passage en revue des unités de l'armée de l'air dans la province du Hubei (centre) plus tôt ce mois-ci, le président chinois Xi Jinping a appelé à éliminer la corruption et à «renforcer la préparation aux combats». Ces mises à pied successives ont lieu sur fond d'intensification de la pression militaire chinoise sur Taïwan et autour des territoires qu'elle revendique en mer de Chine méridionale. Jeudi encore, la Chine a promis d'«écraser résolument» toute tentative d'indépendance de Taïwan, qui échappe au contrôle du Parti communiste.

Les analystes jugent que la corruption au sein de l'armée pourraient remettre en question le niveau de préparation au combat de l'armée chinoise.

«La corruption dans l'armée chinoise soulève à juste titre des questions sur sa capacité à atteindre ses objectifs militaires et à achever le 'grand renouveau' souhaité par Xi Jinping», affirme à l'AFP Heather Williams, du Centre d'études stratégiques et internationales, un cercle de réflexion américain. Mais selon Victor Shih, politicien et spécialiste de l'élite dirigeante chinoise, «la concurrence pour les postes de haut niveau est si féroce qu'il pourrait y avoir des reproches mutuels entre les officiers, entraînant des cycles sans fin d'arrestations, de nouvelles nominations et d'accusations».