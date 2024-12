Le refus de la votation fédérale sur l'extension des routes nationales a des conséquences plus larges que prévu. Albert Rösti annonce désormais que le projet d'une A1 six voies n'est pas compatible avec le récent non du peuple.

Le non du peuple a sonné le glas d'une A1 à six voies, selon Albert Rösti

Pour Albert Rösti, la Suisse aura besoin de nouvelles grandes infrastructures ces prochaines années. Une A1 à six voies n'est plus d'actualité. Photo: ANTHONY ANEX

ATS Agence télégraphique suisse

L'élargissement à six voies de l'autoroute A1 entre Lausanne et Genève et entre Berne et Zurich est à jeter aux oubliettes, estime Albert Rösti. Le rejet par le peuple suisse d'extensions partielles le week-end dernier sonne le glas de ce grand projet.

Un projet qui tombe subitement à l'eau

Le Conseil des Etats et le National avaient accepté il y a un an une motion émanant de l'UDC pour une A1 à au moins six pistes, une idée qu'avait également défendu le Conseil fédéral. Aujourd'hui, le projet tombe à l'eau, relève le ministre des Transports Albert Rösti dans la NZZ am Sonntag. «Nous ne pouvons pas le faire actuellement», a-t-il dit.

Certes, juridiquement, la motion reste valable, ainsi que la position du gouvernement. «Mais politiquement, c'est une autre affaire», pointe Albert Rösti, après le rejet en votation des projets d'extensions de plusieurs tronçons autoroutiers, notamment en Suisse romande, le week-end dernier.

Albert Rösti dénonce un monde plus égoïste

Le conseiller fédéral s'est dit par ailleurs préoccupé face aux difficultés qui s'annoncent en lien avec de grands projets d'infrastructures, que ce soit pour les transports ou l'énergie. «Nous devrons énormément construire à l'avenir. Nous avons besoin de nouveaux réseaux électriques, de nouvelles centrales, nous avons besoin aussi d'élargir nos capacités pour le rail et la route.»

Il garde espoir cependant de pouvoir trouver des majorités pour de nouveaux grands projets: «Lorsque la pression est forte, le peuple se montre prêt en général à décider les mesures nécessaires.» Albert Rösti, au passage, a encore observé que «le monde était devenu plus égoïste», regrettant que chacun ait tendance à «ne voir que sur son pas-de-porte».