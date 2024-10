Plus de la moitié de l'électricité sera d'origine bas carbone avant 2030

La prévision de l'AIE d'un pic de la demande pour toutes les énergies fossiles d'ici à la fin de la décennie va à rebours des estimations de l'industrie pétro-gazière et de l'organisation des pays exportateurs de pétrole (archives). Photo: Michael Probst

ATS Agence télégraphique suisse

Plus de la moitié de l'électricité de la planète sera d'origine bas carbone d'ici à la fin de la décennie, affirme mercredi l'Agence internationale de l'énergie. Le monde reste cependant «loin d'une trajectoire alignée» sur les objectifs de neutralité carbone. «Dans l'histoire de l'énergie, nous avons connu l'ère du charbon et l'ère du pétrole et nous entrons maintenant à grande vitesse dans l'ère de l'électricité, qui définira le système énergétique mondial à l'avenir et sera de plus en plus basée sur des sources d'électricité propres», estime le directeur exécutif de l'AIE, Fatih Birol cité dans le rapport annuel de l'organisation, World Energy Outlook 2024.

Dans ce rapport, l'AIE maintient sa prévision d'un pic de la demande pour toutes les énergies fossiles «d'ici à la fin de la décennie». «Avec l'énergie nucléaire, qui fait l'objet d'un regain d'intérêt dans de nombreux pays, les sources à faibles émissions» telles que l'éolien et le solaire «devraient produire plus de la moitié de l'électricité mondiale avant 2030», affirme l'AIE.