Un patient sur quatre dans le coma est conscient de son environnement

Liza Mia Stoll et et ATS Agence télégraphique suisse

Après de graves lésions cérébrales, les proches et les médecins se posent souvent la question: le patient a-t-il repris conscience? S'il ne réagit pas lorsqu'on lui parle, beaucoup partent du principe qu'il est encore dans un coma profond. Mais des récentes études viennent contredire ces affirmations! Certains patients ne réagissent certes pas extérieurement, mais leur cerveau, lui, fonctionne bien.

Une nouvelle étude publiée dans le «New England Journal of Medicine» a trouvé une telle activité chez environ 25% des patients examinés dans le coma. «Certains patients souffrant de graves lésions cérébrales semblent ne pas pouvoir traiter leur monde extérieur», explique l'auteur de l'étude Yelena Bodien. «Cependant, lorsque nous les examinons à l'aide de techniques avancées comme l'IRMf et l'EEG, nous pouvons détecter une activité cérébrale qui suggère autre chose.»

Les blessés ont réagi intérieurement

L'étude a porté sur 241 patients américains et européens souffrant de graves lésions cérébrales. Pendant que leur cerveau était scanné, ils ont reçu des instructions telles que «imaginez que vous ouvrez et fermez votre main».

Soixante personnes ont suivi les instructions intérieurement pendant plusieurs minutes, bien qu'elles n'aient pas réagi extérieurement. Elles étaient donc attentives, comprenaient le langage et avaient une mémoire à court terme, selon les auteurs.

C'est LE plus grand groupe de patients étudié

L'étude est très importante, estime Julian Bösel de la Société allemande de neurologie. Elle englobe le plus grand groupe de patients à ce jour et saisit le phénomène de manière plus systématique que d'habitude. Les résultats pourraient inciter à observer davantage de patients dans le coma à l'aide de techniques avancées telles que l'imagerie par résonance magnétique fonctionnelle (IRMf) et l'électroencéphalographie (EEG).

Il n'est toutefois pas certain si des thérapies spéciales peuvent aider de telles personnes. Depuis longtemps, des essais sont faits avec des thérapies comportementales, des médicaments ou d'autres procédés – généralement sans succès éclatant.

«Il est clair que le phénomène existe»

Frank Erbguth, président de la Fondation allemande pour le cerveau, estime en revanche que la nouvelle étude n'apporte rien de fondamentalement nouveau. «Que le phénomène existe, c'est clair.» Mais le fait que des schémas électriques ou des régions actives soient mesurés dans le cerveau ne signifie pas que ces personnes ont réellement une forme de conscience supérieure. On trouve également une telle activité dans l'IRMf ou l'EEG de personnes anesthésiées.

Les experts s'accordent toutefois à dire qu'il faut traiter les personnes concernées avec respect, comme si elles étaient au courant de tout. «De nombreux soignants le font très bien», assure Julian Bösel. «Ils saluent le patient, se présentent, disent ce qu'ils font avec lui.» Tous devraient en tenir compte et éviter d'aborder des propos angoissants proche du patient.