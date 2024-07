Le groupe pharmaceutique français Ipsen a annoncé jeudi avoir acquis les droits de développement, de fabrication et de commercialisation d'un médicament anticancéreux auprès de Foreseen Biotechnology, pour un montant pouvant aller jusqu'à 1,03 milliard de dollars.

Ce conjugué anticorps-médicament s'apprête à franchir les dernières étapes de développement préclinique, selon Ipsen et Foreseen Biotechnology. (Image symbolique)

ATS Agence télégraphique suisse

«Ipsen et Foreseen Biotechnology ont annoncé aujourd'hui la signature d'un accord de licence mondial exclusif pour FS001, un conjugué anticorps-médicament (antibody-drug conjugate, ADC) potentiellement premier de sa classe thérapeutique», indique un communiqué commun.

Un nouvel antigène ciblé

Le médicament, encore à un stade très précoce de son développement, «cible un nouvel antigène associé aux tumeurs, surexprimé dans de nombreuses tumeurs solides, qui joue un rôle essentiel dans la prolifération tumorale et le développement des métastases», expliquent les deux entreprises. L'accord stipule qu'Ipsen obtient les «droits mondiaux exclusifs» de développement, de fabrication et de commercialisation de FS001.

En échange, la société de biotechnologie Foreseen Biotechnology recevra «jusqu'à 1,03 milliard de dollars, un montant comprenant un paiement initial ainsi que des paiements liés au développement et conditionnés à l'atteinte d'étapes réglementaires et commerciales», est-il précisé. Foreseen pourra également percevoir des «redevances échelonnées sur le chiffre d'affaires mondial, sous réserve de la réussite des activités de développement ainsi que des activités réglementaires».

Efficacité démontrée dans des cancers multirésistants

Ce conjugué anticorps-médicament s'apprête encore en effet «à franchir les dernières étapes de développement préclinique», précise le communiqué, mais «l'efficacité préclinique du FS001 a été démontrée dans des modèles de cancer multirésistants».

«Nous sommes convaincus que le FS001 a le potentiel pour traiter de multiples cancers en monothérapie ou en association avec le traitement de référence» Catherine Wong

«Nous nous préparons au lancement d'un essai clinique de phase I consistant à évaluer FS001 dans certains types de tumeurs solides, et qui, nous l'espérons, nous permettra d'apporter de nouveaux traitements essentiels aux personnes atteintes de cancer dans le monde entier», a indiqué Mary Jane Hinrichs, vice-présidente senior et directrice mondiale du développement préclinique d'Ipsen citée dans le communiqué. «Nous sommes convaincus que le FS001 a le potentiel pour traiter de multiples cancers en monothérapie ou en association avec le traitement de référence», a estimé Catherine Wong, fondatrice et présidente de Foreseen.