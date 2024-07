Vous pourrez bientôt faire traduire automatiquement vos messages WhatsApp

1/5 WhatsApp introduit régulièrement des nouvelles fonctions sur son application. Actuellement, toute une série de fonctionnalités sont testées.

Tobias Bolzern

Les services de messagerie ne cessent de proposer de nouvelles innovations à leurs utilisateurs. C'est notamment le cas pour les applications du groupe Meta que sont Messenger et WhatsApp : transmission de statuts, traduction automatique de messages, envoi rapide de réactions en émoji. Blick fait le tour des prochaines mises à jour.

La double flèche, pour republier un statut

La plateforme d'information wabetainfo.com a découvert une nouvelle icône dans une version préliminaire de Messenger: un bouton avec une double flèche. Il permettra à l'avenir de republier un statut dans lequel on est mentionné. Jusqu'à présent, cela n'était pas possible: il fallait opter pour des captures d'écran ou demander à l'expéditeur initial de nous envoyer directement le message de statut pour le partager ensuite sur son propre réseau. Avec cette mise à jour, les possibilités autour du statut se rapprochent davantage de celles de la plateforme de photos Instagram, qui appartient aussi à Meta. La fonction est actuellement en cours de développement et devrait être disponible dans une mise à jour ultérieure, selon wabetainfo.com.

La traduction automatique de messages, pour les moins polyglottes

Cette nouvelle fonction devrait faciliter la communication dans le monde entier. Les créateurs travaillent sur une fonction de traduction automatique de leur application. De quoi faciliter les échanges et supprimer les barrières linguistiques. Dans une première version test, les langues détectées vont de l'anglais, à l'arabe, en passant par l'espagnol, le portugais, le russe ou encore l'hindi. Attention toutefois: la traduction des messages se fait hors ligne. Les différents packs de langues devront donc être téléchargés au préalable. Les messages traduits seront signalés par un label spécial. Cette fonction est encore en phase de développement.

Le double tap, pour envoyer de l'amour <3

Si vous appuyez longtemps sur un message, vous avez déjà la possibilité d'envoyer des émojis pour envoyer une réaction directe. À l'avenir, il devrait être encore plus rapide d'envoyer des cœurs. Un double tap devrait directement envoyer une réaction d'émoji en forme de cœur – comme sur Instagram. La fonction est, elle aussi, encore en phase de développement.

L'échange de fichiers, pour rassembler Iphone et Android

WhatsApp travaille depuis un certain temps déjà sur une fonction permettant d'envoyer des fichiers directement d'un téléphone à l'autre, sans passer par un serveur. Il existe déjà Airdrop sur Apple et Quick Share sur Android, mais un échange entre les deux écosystèmes n'est pas encore possible. WhatsApp veut y remédier. Il devrait donc bientôt être possible de transférer des fichiers directement entre n'importe quels appareils – qu'importe la marque. Cette fonction est, elle aussi, encore en cours de développement, mais devrait bientôt être mise en ligne.