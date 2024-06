WhatsApp va améliorer certaines de ses fonctionnalités!

1/4 WhatsApp prévoit une série de nouvelles fonctionnalités pour Messenger.

Fin avril, WhatsApp a chamboulé ses utilisateurs et utilisatrices en se revêtant de vert. Nombreux sont ceux qui n'ont pas réussi à s'accommoder au nouveau look de l'app. Entre-temps, les rageux se sont un peu calmés. La plupart d'entre eux se sont finalement habitués au changement. Mais de nouvelles modifications pourraient bien les mettre sens dessus dessous. Cette fois-ci, c'est la fonction de messages éphémères, les statuts, qui se refont une beauté.

Les 4 nouveautés du statut WhatsApp

Le statut est une fonction très appréciée sur le réseau social. Il permet aux utilisateurs de partager des images, des vidéos ou des GIF qui disparaissent au bout de 24 heures. La fonction avait été introduite en 2017. Blick vous résume ce qui va changer à la prochaine mise à jour.

1 Les statuts seront triés selon un nouvel ordre

Jusqu'à présent, les mises à jour de statut étaient simplement affichées dans l'ordre. Mais cette classification pourrait radicalement changer avec la prochaine mise à jour. À l'avenir, le statut sera automatiquement trié, selon wabetainfo.com. Avec cette nouvelle fonction, le système deviendra dynamique et les mises à jour seront triées en fonction de différents facteurs:

Whatsapp donnera la priorité aux contacts avec lesquels vous avez souvent ou récemment discuté. Pour cela, les chats seront analysés.

Les chats épinglés seront également privilégiés au niveau du statut et mis en avant.

Les mises à jour de statut qui expirent bientôt seront remontées afin de s'assurer que les utilisateurs les voient avant leur disparition.

La priorité sera avant tout sur les mises à jour de statut de WhatsApp lui-même. Elles seront affichées avant toutes les autres.

Le nouveau système n'est pas encore visible pour tous les utilisateurs. Meta le teste actuellement dans l'application Android. La fonctionnalité devrait être déployée dans les semaines à venir pour un public plus large, toujours selon wabetainfo.com. L'introduction de cette fonctionnalité devrait aussi entraîner la disparition de l'horodatage des mises à jour de statut.

2 Couleurs, typo... Le statut sera personnalisable!

Ce n'est pas la première fois que WhatsApp s'inspire de son concurrent Snapchat. Mark Zuckerberg, le CEO de Meta, avait même envisagé d'acheter Snapchat en 2013 – sans y parvenir. Le statut WhatsApp est lui-même copié de celui de Snapchat. Mais Meta veut aller plus loin dans la personnalisation du statut. Désormais, 8 polices de caractères et une palette de couleurs permettront un statut totalement DIY. Cette option avait déjà été annoncée sur X à la mi-mai. Pour y accéder, il vous suffira de cliquer sur le «T» en haut à droite lors de la saisie de votre statut.

3 Le statut ne sera plus rond... mais carré

Meta compte aussi remanier la forme de l'ensemble de l'affichage des statuts. Dans une version test pour Android, le statut n'est plus rond – mais carré! Le nouveau design ressemble à la mise en page des Stories Facebook. L'affichage remanié devrait permettre aux utilisateurs et utilisatrices d'avoir une meilleure vue d'ensemble. Le statut carré avait déjà été testé en février. Mais jusqu'à présent, on ne l'a pas encore vu dans la version finale. «Cela indique que le remaniement est encore loin», indique androidpolice.com.

4 La confidentialité sera améliorée

Fini les situations embarrassantes! À l'avenir, vous pourrez choisir directement avant l'envoi du statut à qui votre message sera destiné. La fonction de confidentialité permet d'envoyer des statuts au choix à tous les contacts, uniquement à des contacts sélectionnés ou à tous – à l'exception de certaines personnes. Selon wabetainfo.com, cette fonction a déjà été introduite dans l'application iPhone. Sur Android, elle est actuellement en phase de test. Ce paramètre devrait inciter à partager les contenus de manière plus consciente, précise la plateforme.

Et un bonus: une meilleure qualité des appels vidéos

Le statut n'est pas la seule fonction qui sera améliorée: la téléphonie va aussi s'améliorer! La prochaine mise à jour devrait corriger la qualité des appels sur tous les appareils, sur le bureau et sur le téléphone portable. Un nouveau dispositif a été introduit pour supprimer les bruits de fond et les échos lors des appels téléphoniques. Téléphoner sera donc un jeu d'enfant, même dans des environnements bruyants.

La visiophonie sera également plus agréable. Les appels vidéo auront désormais une résolution plus élevée – si la connexion le permet. Jusqu'à 32 personnes pourront participer à un appel vidéo en même temps! De plus, les voix seront reconnues et directement mises en évidence. Partager l'écran avec le son sera également possible. «C'est parfait pour regarder des vidéos ensemble», écrit Meta dans un post de blog. Toutes ces nouveautés devraient être mises en service dans les semaines à venir.