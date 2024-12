Le pays a déjà été touché par des inondations l'année dernière (archives). Photo: Vaggelis Kousioras

Deux personnes sont mortes sur l'île grecque de Limnos, en mer Egée, dans des intempéries, selon les autorités dimanche. Celles-ci sévissent sur une grande partie du pays et ont causé d'importants dégâts sur l'île de Rhodes. Les victimes sont un agriculteur de 57 ans et un homme de 70 ans qui ont trouvé la mort samedi sur l'île de Lemnos, proche des côtes turques, dans le nord-est de la mer Egée, selon la police grecque.

L'agriculteur a péri alors qu'il tentait d'attacher sa voiture, enlisée dans la boue, à son tracteur pour la remorquer, a précisé la chaîne de télévision publique ERT. Le septuagénaire a lui fait une chute sur la tête alors qu'il nettoyait les escaliers de sa maison après le passage de la tempête Bora qui frappe la Grèce depuis samedi.

D'importants dégâts matériels

Cette dernière a provoqué d'importants dégâts sur l'île de Rhodes, dans l'archipel du Dodécanèse, notamment sur le réseau routier, des habitations et des entreprises, selon le gouverneur régional de l'Égée du Sud, Yiorgos Hadjimarkos. «Rhodes, la nuit dernière, a été sévèrement éprouvée. Des dizaines d'opérations d'évacuation ont dû être menées, dans des conditions particulièrement difficiles», a-t-il précisé dans un communiqué dimanche.

Les habitants de cette île touristique également proche des côtes turques ont reçu un message d'alerte des services de Protection civile les enjoignant de rester chez eux. Une interdiction de circuler à bord de véhicules a également été ordonnée tandis que les secours sont «en état d'alerte maximale», selon la même source.

Des pompiers envoyés en renfort

La télévision publique ERT a diffusé des images de terrains et de champs inondés à Lemnos, une île agricole. Quelque 25 pompiers d'Athènes ont été envoyés en renfort sur cette île, selon les pompiers, et 35 autres à Rhodes. Les services météorologiques grecs ont averti que la tempête Bora devrait provoquer d'importantes chutes de neige dans l'ouest de la Macédoine et les zones montagneuses de l'Épire (nord-ouest).

La Protection civile, dans un avertissement envoyé sur les téléphones portables, avait lancé samedi un message d'alerte en raison des risques de fortes pluies et de vents violents en Macédoine centrale (nord-est), en Thessalie (centre) et en Attique, la région qui entoure Athènes.