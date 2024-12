La Confédération veut réglementer l'espace aérien pour les drones

Le Conseil fédéral veut réglementer plus strictement l'espace aérien suisse pour les drones à l'avenir (photo d'archives). Photo: GAETAN BALLY

ATS Agence télégraphique suisse

L'espace aérien suisse doit être réglementé également pour les drones. Le but est de garantir une intégration sûre des drones dans le trafic aérien, a indiqué vendredi le gouvernement.

L'introduction d'un espace aérien dit «U-Space» dans les régions où le trafic aérien est plus dense constitue un élément central. Un espace aérien U-Space se compose d'un ensemble de services numériques et automatisés.

Premier espace prévu à Zurich

Les pilotes de drones peuvent y échanger des informations et des données entre eux et avec d'autres utilisateurs de l'espace aérien. Selon la Confédération, le premier espace aérien U-Space suisse est prévu dans la région de Zurich.

En outre, des conditions-cadres doivent être créées d'ici 2030 afin que tous les utilisateurs de l'espace aérien soient visibles. Pour ce faire, ceux-ci doivent être équipés de systèmes d'annonce de position compatibles au niveau international, a précisé le gouvernement en réponse à un postulat du National.

Pas encore d'infrastructures spécifiques

Actuellement, les drones n'utilisent pas d'infrastructures aéronautiques spécifiques, selon la Confédération. Mais cela changera dès que les drones seront plus grands et parcourront plusieurs fois le même trajet, par exemple pour transporter des personnes ou des marchandises dans des taxis volants.

Lorsque cela sera le cas, il faudra procéder à des adaptations réglementaires dans l'aménagement du territoire pour l'infrastructure nécessaire à cet effet, poursuit le communiqué. Depuis 2023 déjà, les pilotes de drones sont tenus de s'inscrire dans un registre officiel. Il existe une obligation de formation et d'examen. Les zones de restriction de vol protègent les zones sensibles et les infrastructures.

Grand potentiel social et économique

La Suisse compte aujourd'hui plus de 90'000 pilotes de drones enregistrés, et la tendance est à la hausse. Selon la Confédération, les drones disposent d'un grand potentiel social et économique.

Dans le domaine de la recherche et du développement, les hautes écoles suisses comme l'Ecole polytechnique fédérale de Zurich (ETH Zurich) et l'Ecole polytechnique fédérale de Lausanne (EPFL) ainsi que les start-ups sont représentées parmi les leaders mondiaux dans les domaines des drones et de la robotique.