Julian Assange devant le Conseil de l'Europe mardi, aux côtés de sa femme Stella. Photo: Pascal Bastien

ATS Agence télégraphique suisse

Julian Assange s'est rendu à Strasbourg «pour témoigner devant la Commission des questions juridiques et des droits de l'homme de l'Assemblée parlementaire du Conseil de l'Europe» à la suite de la publication d'un rapport d'enquête de cette même Assemblée sur «les implications de sa détention et ses effets plus larges sur les droits de l'homme, en particulier la liberté du journalisme».

«Je ne suis pas libre aujourd'hui parce que le système a fonctionné. Je suis libre aujourd'hui après des années d'incarcération parce que j'ai plaidé coupable de journalisme», a déclaré le fondateur de WikiLeaks, qui a passé les 14 dernières années d'abord cloîtré dans l'ambassade d'Equateur à Londres puis en détention à Belmarsh, une prison proche de la capitale britannique. Il a été libéré en juin.