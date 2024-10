Charles III en Australie pour son 1er long voyage depuis son cancer

Le roi Charles III est arrivé en Australie pour une tournée de six jours, son premier voyage important depuis l'annonce de son cancer. Il abordera les enjeux environnementaux et rencontrera des scientifiques, mais l'accueil du public reste largement indifférent.

Charles est le premier monarque britannique en exercice à poser le pied en Australie depuis 2011. Photo: DEAN LEWINS

ATS Agence télégraphique suisse

Le roi Charles III est arrivé vendredi soir en Australie pour une tournée de six jours, son voyage le plus éprouvant physiquement depuis l'annonce de son cancer en février. Il devrait aborder les sujets environnementaux, qui lui tiennent particulièrement à coeur. Lui et sa femme Camilla ont été accueillis par des dignitaires locaux et des enfants portant des fleurs.

Selon les médias britanniques, les médecins ont autorisé le souverain à suspendre son traitement le temps de ce voyage, qui le conduira également dans les îles Samoa pour une réunion du Commonwealth. Charles est le premier monarque britannique en exercice à poser le pied en Australie depuis 2011. Cette année-là, sa mère, la reine Elizabeth II, avait été accueillie par une large foule.

Un public peu enjoué

Le roi, âgé de 75 ans, vient d'effectuer un vol de plus de 20 heures avant d'atterrir à Sydney vendredi dans la soirée. Charles devrait à l'occasion de sa visite en Australie souligner les dangers du changement climatique dans un pays marqué par les feux de brousse et les inondations. Il rencontrera aussi des scientifiques dans un laboratoire de recherche travaillant sur le cancer.

Des occasions de rencontres avec le public sont prévues avec un événement devant l'Opéra de Sydney et un barbecue géant. Mais à l'exception d'une poignée de monarchistes convaincus et d'ardents républicains, le public australien se montre largement indifférent à la visite du souverain. «J'avais oublié qu'ils venaient», a avoué auprès de l'AFP Trevor Reeves, un habitant de Sydney de 73 ans.

L'Australie est chère à Charles III qui y a de nombreux souvenirs. Il s'y est rendu pour la première fois en 1966, à l'âge de 17 ans, pour un séjour dans l'école isolée de Timbertop, dans une région montagneuse de l'Etat de Victoria (sud-est). Charles est revenu en Australie avec son épouse Diana en 1983, attirant des foules désireuses de voir la «princesse du peuple» dans des lieux emblématiques tels que l'Opéra de Sydney.

Des souvenirs... marquants

Lors d'une visite en 1994, un homme a tiré deux balles à blanc sur l'héritier du trône alors qu'il prononçait un discours dans le port de Sydney. Cette visite de six jours en Australie, suivis de cinq jours aux Samoa, représente le plus long voyage à l'étranger de Charles depuis le début de son traitement contre le cancer annoncé en février. Il s'était rendu brièvement en France durant l'année pour marquer le 80e anniversaire du Débarquement allié en Normandie.

L'Australie a rejeté par référendum en 1999 un changement de Constitution pour devenir une République. Aucune réforme en ce sens n'est plus à l'ordre du jour. A la veille de son arrivée, Charles III a soigneusement contourné la question, déclarant qu'il appartenait au public australien d'en décider. Selon les sondages, environ un tiers des Australiens aimeraient se débarrasser de la monarchie, un tiers souhaitent la préserver et un tiers se disent partagés.