Découverte en août, l'instabilité de la roche à Lucerne pourrait causer des dégâts énormes. Les experts ont confirmé jeudi que des morceaux de roche risquent de s'effondrer bientôt, menaçant maisons et voies ferroviaires dans la région de la colline du Gütsch.

Angela Rosser avec l'ATS

La zone menacée à Lucerne. 1/2

Environ 5500m3 – l'équivalent de deux piscines olympiques ou de 186 camions standards – de roche instable menacent de s'effondrer sur quatre maisons et sur des voies ferroviaires à Lucerne. Cela correspond à environ 13'000 tonnes de matières. La région a installé un système de surveillance et l'alerte. La masse rocheuse instable se trouve près du château de Schönegg qui se trouve dans la colline du Gütsch. Pour des raisons de sécurité, les riverains ne sont autorisés à occuper qu'une partie de leur maison, indiquent les autorités de la ville vendredi.

La roche menace de s'effondrer sur l'entrée du tunnel ferroviaire du Gütsch. En cas d'alerte, le tracé des CFF sera automatiquement fermé. Les habitants concernés seront alertés du danger par des signaux lumineux et par des sirènes. Pour l'instant, la circulation des trains est maintenue, explique Marc Hauser, responsable de la géologie aux CFF.

L'instabilité de la masse rocheuse avait été découverte à la mi-août. Une nouvelle évaluation de la situation, effectuée jeudi par des experts, a laissé conclure que des pierres ou des morceaux entiers de roche risquaient de s'effondrer très bientôt. Le potentiel de dégâts est «énorme», indique la ville.

Trois niveaux d'alerte

Trois niveaux d'alerte ont été mis en place. Au troisième niveau d'avertissement, le niveau rouge, chaque citoyen devra quitter les maisons et les sentiers concernés et se présenter au point de rendez-vous. Les habitants ne sont plus autorisés à rester dans les maisons à flanc de montagne. Mais les maisons ne sont pas complètement fermées, précise Daniel Meier lors d'une conférence de presse rapportée par «20 Minuten».

De plus, tous les résidents n’ont pas encore été contactés. Les palissades en acier sont destinées à «extraire l'énergie de la roche», explique Daniel Meier, chef du département de génie civil, lors de la conférence de presse. La sécurisation du rocher commencera fin septembre et devrait être achevée d'ici 2025, a poursuivi l'expert. Les palissades en acier susmentionnées seront transportées par avion vendredi après-midi à 13 heures.

Un gratte-ciel évacué il y a huit ans

Le dernier risque de chute de pierres dans la région de Gütsch remonte à janvier 2016. On racontait à l'époque qu'une section de roche d'environ 20 mètres de haut s'était déplacée d'environ 1,5 millimètre en quelques heures.

Il y avait un risque qu'un rocher se détache et tombe sur la colonie. 125 résidents d'un immeuble ont été évacués pour des raisons de sécurité. L’éboulement de 2016 n’est pas lié à la situation actuelle.