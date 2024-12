Le Chaux-de-Fonnier Patrick Herrmann décroche le Champignac d'or

Patrick Herrmann a remporté le Champignac d'or 2024. Photo: LAURENT GILLIERON

ATS Agence télégraphique suisse

Patrick Herrmann remporte le Champignac d'or 2024. Alors conseiller communal de La Chaux-de-Fonds, il s'est distingué par sa déclaration dans ArcInfo: «Il y a bien assez de places de parc à La Chaux-de-Fonds. Le problème, c'est que trop de monde les utilise.» C'est la deuxième année consécutive qu'un élu de l'exécutif chaux-de-fonnier remporte cette distinction, puisque Théo Bregnard avait remporté l'édition 2023. Patrick Herrmann a reçu samedi la statuette de plâtre dorée réservée au vainqueur.

Le Champignac d'argent va au conseiller fédéral Guy Parmelin. Le Vaudois est récompensé pour avoir déclaré «Il faut bien commencer par un début» sur les ondes de la RTS-La Première. Le conseiller fédéral a remercié les organisateurs pour cette distinction par le biais d'une petite vidéo.

Trois «étoiles montantes du champignacisme» ont également été distinguées lors de la cérémonie de remise des prix, samedi à Lausanne dans la librairie Basta! Fabrice Moscheni, député UDC au Grand Conseil vaudois, obtient la mention «Unique unicité» pour sa citation dans Le Temps: «Etant l'unique université de Lausanne, l'UNIL restera avec certitude la meilleure université de Lausanne.»

Autre députée au Grand Conseil vaudois, la Verte Géraldine Dubuis s'adjuge la mention «Contagion musclée». Lors d'une séance du Parlement vaudois, elle avait déclaré: «Taxons le sucre pour financer la lutte contre les maladies non transmissibles par le sport.»

Enfin, l'ex-rédacteur en chef de l'Hebdo et du Temps, Eric Hoesli, remporte la mention «Opération spéciale». Il avait déclaré dans les colonnes du Temps: «Pour le reste, la guerre de longue durée à laquelle la Russie s'est vue contrainte du fait de la résistance des Ukrainiens et du soutien massif apporté à l'OTAN, les Etats-Unis et l'UE, va certainement lourdement influencer d'éventuelles discussions.»

Le Grand Prix du Maire de Champignac existe depuis 1988 et récompense «les plus belles performances oratoires romandes» sélectionnées durant l'année par les lecteurs du journal «La Distinction». Cette année, 25 candidats étaient en lice.