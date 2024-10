Nos élus s'en cognent de l'égalité des chances

En contournant les procédures d'embauche publiques, les politiques enchainent les comportements indignes de nos démocraties.

Antoine Hürlimann Responsable du pôle News et Enquêtes

Les hommes naissent et demeurent libres et égaux en droits. Sauf quand il s'agit de travailler à l'Etat de Genève ou à la Confédération. L'actualité jette une lumière crue sur cette réalité très dérangeante.

Prenez d'abord le conseiller fédéral libéral-radical (PLR) Ignazio Cassis qui promeut son collègue de parti Jacques Gerber au poste de délégué pour l'Ukraine sans mise au concours, contrairement à ce que souhaitait pourtant l'Office fédéral du personnel. Regardez ensuite la conseillère d'Etat socialiste genevoise Carole-Anne Kast qui embauche un ancien camarade à la tête d'un service, là aussi sans ouvrir les candidatures.

Ces deux poids lourds de la politique et leurs services, mis sur le grill des médias, ont les mêmes éléments de langage. Leur situation est «urgente», il faut par conséquent aller vite. Ce que les directives prévues dans ce genre de cas, notre socle commun qui nous protège toutes et tous, ne permettraient pas, lit-on entre les lignes.

Et puis, de toute manière, inutile de crier au loup: les proches engagés sont les meilleurs pour les postes financés par de l'argent public. Qui est-ce qui le dit? Nos deux élus, en pleine crise d'hubris, que nous devrions croire sur parole en l'absence de toute procédure ouverte.

Indigne d'une démocratie

L'avenir dira si une faute d'ordre juridique a été commise dans un dossier comme dans l'autre. Ce qui est d'ores et déjà certain, c'est que la conseillère d'Etat du bout du Léman et le conseiller fédéral tessinois ont a minima commis une faute morale. Balayer d'un revers de main les principes qui permettent aux plus faibles et aux plus vulnérables d'entre nous de s'asseoir à la même table que tout le monde dans l'unique but de mener à bien sa petite entreprise est un comportement indigne d'une démocratie.

C'est le genre d'erreur dans lequel on ne peut pas persévérer quand on incarne l'Etat et tout ce qu'il représente. A moins que l'on veuille le transformer république bananière. Carole-Anne Kast et Ignazio Cassis doivent maintenant clarifier une bonne fois pour toutes leur position.