La guerre oppose le chef de l'armée, Abdel Fattah al-Burhane, à son ancien adjoint, Mohamed Hamdane Daglo. Photo: KHALED EL FIQI

Les soldats de l'armée soudanaise ont repris vendredi le palais présidentiel aux paramilitaires rivaux. Cela après une bataille féroce, a déclaré une source militaire à l'AFP.

Un palais occupé depuis avril 2023

«Nos forces ont pris d'assaut le palais (présidentiel) et en ont pris le contrôle après avoir écrasé les restes de la milice», a déclaré cette source sous couvert d'anonymat. Elle fait référence aux Forces de soutien rapide (FSR), les paramilitaires qui occupaient le siège de la présidence à Khartoum depuis le déclenchement de la guerre avec l'armée en avril 2023.

En début de semaine, l'armée avait indiqué avoir fait converger ses forces venues du sud avec celles présentes dans le centre de Khartoum, accentuant la pression sur les FSR. La guerre oppose le chef de l'armée, Abdel Fattah al-Burhane, à son ancien adjoint et commandant des FSR, Mohamed Hamdane Daglo. Le conflit a fait des dizaines de milliers de morts et déraciné plus de 12 millions de personnes.

Le conflit a fait des dizaines de milliers de morts, déraciné plus de 12 millions de personnes et provoqué la plus grande crise alimentaire et de déplacement de population au monde. Selon les Nations unies, dans le grand Khartoum, au moins 3,5 millions de personnes ont été contraintes de quitter leur foyer en raison des violences, tandis qu'au moins 100.000 personnes sont confrontées à la famine.