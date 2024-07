«C'était le plus grand honneur de ma vie».

Joe Biden ne se lancera plus dans la course pour les démocrates. Dimanche soir, le président américain a annoncé son retrait de la course à la présidentielle. Voici le texte de sa lettre au peuple américain.

1/4 Joe Biden abandonne la course à un nouveau mandat.

Melissa Müller

Après des semaines de spéculations, d'appels à la démission et de pressions massives de toutes parts, c'est fait: Joe Biden ne se représentera pas aux élections américaines. Le président américain en exercice l'a fait savoir dimanche soir par X. Voici le texte de la lettre:

Chers concitoyens, chères concitoyennes

Au cours des trois dernières années et demie, nous avons fait de grands progrès en tant que nation.

Aujourd'hui, l'Amérique a l'économie la plus forte du monde. Nous avons réalisé des investissements historiques dans la reconstruction de notre nation, dans la réduction du coût des médicaments sur ordonnance pour les personnes âgées et dans l'extension des soins de santé abordables à un nombre record d'Américains. Nous avons fourni à un million de vétérans exposés à des substances toxiques le traitement dont ils avaient désespérément besoin. Nous avons adopté la première loi sur la sécurité des armes en 30 ans. Nous avons nommé la première femme afro-américaine à la Cour suprême. Et nous avons adopté la législation sur le climat la plus importante de l'histoire mondiale. L'Amérique n'a jamais été aussi bien placée pour jouer un rôle de leader qu'aujourd'hui.

Je sais que tout cela n'aurait pas été possible sans vous, le peuple américain. Ensemble, nous avons surmonté une pandémie sans précédent et la pire crise économique depuis la Grande Dépression. Nous avons protégé et préservé notre démocratie. Et nous avons ravivé et renforcé nos alliances dans le monde entier.

Servir en tant que président a été le plus grand honneur de ma vie. Et bien que mon intention ait été de candidater à ma réélection, je pense qu'il est dans le meilleur intérêt de mon parti et du pays que je démissionne et que je me concentre exclusivement sur l'accomplissement de mes devoirs de président pour le reste de mon mandat.

Publicité

Je m'exprimerai plus en détail sur ma décision dans le courant de la semaine.

En attendant, je tiens à exprimer ma plus profonde gratitude à tous ceux qui ont tant œuvré pour ma réélection. Je tiens à remercier la vice-présidente Kamala Harris pour avoir été une partenaire exceptionnelle dans tout ce travail. Et permettez-moi d'exprimer ma sincère reconnaissance au peuple américain pour la confiance qu'il a placée en moi.

Je crois aujourd'hui ce que j'ai toujours cru: qu'il n'y a rien que l'Amérique ne puisse faire … si nous le faisons ensemble. Nous devons simplement nous rappeler que nous sommes les États-Unis d'Amérique.

Contenu tiers Pour afficher les contenus de prestataires tiers (Twitter, Instagram), vous devez autoriser tous les cookies et le partage de données avec ces prestataires externes. Charger le contenu Plus d'informations