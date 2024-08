Les trois raisons pour expliquer l'attente de l'Iran à attaquer Israël

Conflit interne: Selon le «Jerusalem Post», il existerait en Iran un conflit entre les Gardiens de la révolution et le nouveau président iranien Massoud Pezeshkian sur la manière dont la frappe devrait être effectuée. Alors que les Gardiens exigeraient une réaction plus dure que celle du 13 avril, Massoud Pezeshkiann appellerait apparemment à la modération.

Une préparation précise: Téhéran est à la recherche de la «juste mesure». Ali Bakir, expert du Moyen-Orient et du groupe de réflexion américain Atlantic Council, déclare au portail de sécurité «Breaking Defense»: «La réaction devrait être considérée davantage comme une attaque pour sauver la face que comme un coup dur qui pourrait déclencher une guerre généralisée.» Un mauvais calcul pourrait entraîner l'Iran dans une guerre qu'il «ne veut pas et ne peut pas gagner».

Usure: Les Iraniens disent que «l'attente d'une frappe est aussi une punition». Ainsi, «Breaking Defense» assure que l'Iran veut répandre «la peur et la panique» en Israël. Et cette attente, en état d'alerte permanent, coûte cher à Israël et aux Etats-Unis.