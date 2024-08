Quel candidat à la présidence américaine a le meilleur programme économique? Blick analyse avec un expert les points les plus importants comme l'inflation, les impôts, ou encore le surendettement et regarde les conséquences des deux programmes pour la Suisse.

1/6 Nouveau chef de la Chambre de commerce Suisse-Etats-Unis: Rahul Sahgal.

Nicola Imfeld

L'économie est souvent le point de bascule de la course à la Maison-Blanche. La campagne électorale actuelle entre Kamala Harris et Donald Trump est marquée par des attaques personnelles. Mais cette année encore, l'économie devrait faire pencher la balance. Le républicain le sait: Trump a déjà affirmé qu'en cas de victoire de sa rivale, la bourse s'effondrerait et plongerait l'Amérique dans une crise économique encore plus grave que la Grande Dépression en 1929.

Mais au-delà des insultes et des promesses mirobolantes: Quelle économie les deux candidats représentent-ils réellement? Et qui est le plus avantageux pour votre porte-monnaie? Blick a analysé les piliers du programme économique de Kamala Harris et Donald Trump avec Rahul Sahgal, chef de la Chambre de commerce Suisse-Etats-Unis.

Inflation

Kamala Harris souffre de la malédiction inflationniste de Joe Biden. Après la pandémie de Covid, l'inflation a atteint jusqu'à 9,1%. Les gens l'ont ressenti à la station-service et au supermarché – 3,8 litres (1 gallon) d'essence ont soudainement coûté jusqu'à 6 dollars dans certains cas – plus du double de ce qu'ils payaient durant la présidence de Donald Trump. Les prix des denrées alimentaires ont également augmenté de 11%. «Les bons chiffres de l'emploi ne sont d'aucune aide pour Harris – pas même le fait que les salaires aient augmenté de 10%. C'est le prix affiché à la pompe qui importe», explique Rahul Sahgal.

Kamala Harris veut faire passer l'inflation, qui est actuellement de 3%, sous la barre des 2% et construire en même temps plus de logements pour faire baisser le prix des loyers. De son côté, Donald Trump vise le même objectif d'inflation, mais veut faire baisser les prix en exploitant davantage le pétrole, le gaz naturel et le charbon.

Impôts

Donald Trump a annoncé qu'il poursuivrait ses baisses d'impôts historiques au cours de son premier mandat. Il a déjà réduit l'impôt sur les sociétés de 35 à 21% – il veut maintenant le ramener à 15% dans un deuxième temps. Kamala Harris, quant à elle, mise sur des augmentations d'impôts et vise un retour aux 35% pour les entreprises. «Les deux ont peu de chances d'aboutir, assure Rahul Sahgal. Il ne sera pas possible de trouver une majorité au Congrès pour une nouvelle baisse significative des impôts ou une augmentation des taxes.»

La démocrate veut également imposer une importante taxe aux Américains les plus riches – elle ne précise pas à combien elle s'élèvera. Dans le même temps, Kamala Harris promet de maintenir au niveau actuel les impôts sur les revenus inférieurs à 400'000 dollars par an. «Les baisses d'impôts de Trump ont aidé l'économie américaine – il mérite pour cela une bonne note», constate le chef de la Chambre de commerce Suisse-Etats-Unis.

Droits de douane punitifs

Joe Biden a largement repris avec Kamala Harris les droits de douane punitifs du premier mandat de Trump contre la Chine. La démocrate veut continuer sur cette voie, tandis que Donald Trump veut imposer des droits de douane punitifs encore plus élevés sur les produits chinois. La différence principale: le républicain désire augmenter de 10% les droits de douane punitifs sur les importations étrangères en général.

Kamala Harris ne veut pas en entendre parler – elle n'est pas une démocrate protectionniste. L'expert Rahul Sahgal déclare: «Si Trump augmente vraiment les droits de douane de 10%, cela pourrait se retourner contre lui. L'UE et d'autres grands acteurs augmenteraient probablement aussi les droits de douane sur les importations américaines – ce qui nuirait à l'industrie d'exportation américaine.» Les droits de douane punitifs de Trump pourraient également faire grimper davantage les prix pour les citoyens, car les entreprises devraient répercuter les coûts supplémentaires sur les consommateurs.

Surendettement

Le déficit actuel des Etats-Unis s'élève à 35,1 billions de dollars. Donald Trump prévoyait de le réduire avant son entrée en fonction, mais il a ensuite dépensé 7,8 billions de dollars de trop au cours de ses quatre années. Sous aucun autre président américain des temps modernes, les Etats-Unis ne se sont surendettés autant que sous Trump – la raison principale étant, selon Rahul Sahgal, la pandémie de coronavirus et les réductions d'impôts.

«C'est très atypique pour un président républicain. Je pars du principe que le déficit va continuer à se creuser aussi bien sous la présidence de Kamala Harris que sous Trump», explique Rahul Sahgal. La démocrate veut certes faire rentrer plus d'argent pour l'Etat avec ses augmentations d'impôts prévues, mais elle prévoit également plusieurs programmes sociaux d'envergure.

Quel impact sur la Suisse?

L'histoire semble claire: La Suisse a toujours eu de bonnes relations tant avec les présidents démocrates qu'avec les présidents républicains. «A part quelques exceptions isolées, comme la querelle sur le secret bancaire», précise Rahul Sahgal. Le plus grand danger pour la Suisse serait une récession aux Etats-Unis.

Rahul Sahgal lui-même ne croit pas au spectre de la récession, mais prévient: «Donald Trump et Kamala Harris ont tous deux le potentiel d'amplifier les dégâts en cas de récession.» Autre point intéressant pour le petit investisseur suisse: les données historiques montrent que les élections présidentielles n'ont pas d'impact sur la bourse à long terme.

«Pour les entreprises suisses, il est important que les deux chambres du Congrès et la Maison-Blanche ne soient pas entre les mains du même parti – cela permet d'éviter des changements législatifs extrêmes», explique Rahul Sahgal. Que ce soit finalement Kamala Harris ou Donald Trump qui siège dans le bureau ovale est négligeable du point de vue de l'économie suisse. «La croissance aux Etats-Unis est importante et devrait rester forte – la Suisse continuera à profiter de l'Amérique sur le plan économique. Que ce soit avec Kamala Harris ou Donald Trump.»