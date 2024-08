Donald Trump a intensifié ses attaques contre Kamala Harris et a donné un nouvel élan à la campagne électorale des démocrates. Il l'a qualifiée de «monstre de la gauche radicale» et l'a comparée de manière péjorative à Bernie Sanders.

Trump multiplie les attaques et les insultes à l'encontre de Kamala Harris

1/4 Donald Trump a fait ces remarques sur sa rivale démocrate Kamala Harris lors d'un meeting de campagne samedi à Atlanta, en Géorgie.

Le candidat républicain à la présidence Donald Trump a traité son adversaire démocrate Kamala Harris de «stupide». «Elle a un QI vraiment bas», a affirmé l'ancien président américain lors d'un meeting de campagne à Atlanta, dans l'État de Géorgie. Trump a dénigré l'actuelle vice-présidente et candidate démocrate à la présidence en la qualifiant de «folle» et de «monstre de la gauche radicale».

Le républicain a comparé Kamala Harris au sénateur Bernie Sanders, qui s'était lui-même porté candidat à la présidence des démocrates dans le passé et qui défend des positions très à gauche. «Elle est pire que Bernie Sanders. Elle est comme Bernie Sanders, mais pas aussi intelligente, s'est-il moqué. Elle est une version stupide de Bernie Sanders, et même plus à gauche que lui.»

Un durcissement de ton pour déstabiliser

Accabler ses adversaires d'insultes nauséabondes est la technique préférée de Donald Trump. Par le passé, il a déjà dénigré plusieurs personnes en raison de leur prétendu faible quotient intellectuel et s'est lui-même qualifié de «génie très stable mentalement».

Le fait qu'il durcisse actuellement le ton à l'égard de son adversaire pour les élections présidentielles de novembre pourrait être lié au fait que Kamala Harris a bien avancé dans cette campagne électorale. Elle engrange en ce moment des dons importants et, dans les premiers sondages, elle fait mieux que le président américain Joe Biden, qui voulait à l'origine se présenter contre le républicain.