1/5 Une chaleureuse accolade au Prince George's Community College à Largo, Maryland: le président américain Joe Biden et la vice-présidente Kamala Harris font une apparition commune.

Peter Hossli

Début juillet, le président américain Joe Biden lui était encore préféré. Précédée d'une réputation déplorable, Kamala Harris dirigeait le bureau présidentiel de manière chaotique, le personnel la fuyait et ses discours manquaient de clarté.

Six semaines plus tard, la vice-présidente Kamala Harris est la candidate démocrate incontestée à la présidence. Dans les sondages nationaux, elle a dépassé son adversaire républicain Donald Trump. Les bureaux de paris la placent également en tête. La convention de son parti débute lundi à Chicago, ce qui devrait lui donner un élan supplémentaire.

Kamala Harris est-elle donc une «overnight sensation», comme disent les Américains? Une femme qui est devenue une sensation du jour au lendemain?

Pas du tout. Derrière ses résultats dans les sondages se cachent un travail acharné, un réseau dense et une préparation prévoyante.

La clé du succès? Un tableau Excel

Au début de son ascension, il y a une décision de la Cour suprême des Etats-Unis, dont Trump est en grande partie responsable. En été 2022, la Cour suprême a jugé que le droit illimité à l'avortement n'était plus valable aux États-Unis et que les différents États pouvaient légiférer en la matière. Trois des juges avaient été nommés sous le gouvernement de Trump.

La décision a suscité l'ire des démocrates et la joie des républicains et des religieux. Kamala Harris l'a perçue comme un défi. Pour elle, le droit à l'interruption de grossesse est un droit humain. Elle a donc parcouru les Etats-Unis à l'automne 2022 et tenté de mobiliser le plus grand nombre possible de démocrates pour les élections au Congrès en basant ses discours sur ce thème. Elle y est parvenue, et le renversement de vapeur en faveur des républicains n'a pas eu lieu.

Lors de ses voyages, elle a rencontré des milliers de personnes. Ses conseillers tenaient un registre précis des personnes avec lesquelles elle parlait et établissaient un tableau Excel avec les noms des personnes influentes. Selon les recherches du magazine américain «Time», ce tableau devait servir de base à la candidature de Kamala Harris à la présidence dans quatre ans. En 2028, ni Joe Biden ni Donald Trump ne pourront se présenter.

Les collaborateurs de Kamala Harris ont noté dans le tableau chaque rencontre avec de puissants collecteurs de fonds, chaque rencontre avec des syndicalistes de haut rang et chaque repas avec des invités. En dernier lieu, la démocrate disposait des numéros de téléphone privés et des adresses e-mail de ses proches alliés dans les 50 Etats.

Un cas unique dans l'histoire

Le 21 juillet à 14 heures, Joe Biden s'est retiré de la course à la Maison-Blanche. Peu après, le président a recommandé sa suppléante à l'élection.

Ce qui s'est passé ensuite est unique dans l'histoire des Etats-Unis. En l'espace de quelques heures, Kamala Harris a mis en marche un dispositif que d'autres mettent des mois à mettre en place.

La candidate a ouvert le tableau Excel minutieusement rempli et a commencé à téléphoner. Son équipe s'est connectée au réseau prévu pour 2028 et a convaincu le nombre nécessaire de personnes que Kamala Harris était la bonne personne pour la Maison-Blanche, que ses adversaires au sein du parti ne lui arrivaient pas à la cheville.

Aspire à la fonction de présidente grâce à sa personnalité : Kamala Harris.

Kamala Harris a récolté des centaines de millions de dollars. De l'argent qu'elle a utilisé pour des meetings de campagne dans les Swing States, les Etats clés du «Heartland» américain. C'est là que l'élection se jouera le 5 novembre. Ses rédacteurs de discours ont rédigé pour elle un discours standard dans lequel elle attaque Trump et le met à nu sans offrir elle-même des surfaces d'attaque. Elle le lit parfaitement sur un prompteur. Elle suit en outre le conseil de ne pas donner d'interviews et de ne pas tenir de conférences de presse.

Le ministre américain des Transports Pete Buttigieg parle d'un «exploit». «Elle a consolidé le parti démocrate en quelques heures. Je ne pense pas que quelqu'un s'attendait à ce qu'elle soit aussi impeccable.»

Sortir de la léthargie de Joe Biden

Ce tour de force a sorti les démocrates de la léthargie de Joe Biden. Mi-juillet encore, l'ex-président, Donald Trump, se croyait sûr de l'emporter. Dans les sondages, il devançait nettement l'actuel président. L'échec de la tentative d'assassinat du 13 juillet l'a fait passer pour immortel. Sur les thèmes décisifs de l'économie et de la sécurité, il avait des arguments convaincants. Il est en outre apparu plus calme et plus réfléchi qu'auparavant, ce qui le rendait éligible pour le Centre modéré.

Depuis le changement de candidat démocrate à la présidence, le candidat républicain Donald Trump semble déstabilisé.

Le passage de relai de Biden à Harris et son ascension fulgurante ont déstabilisé Trump. L'ex-magnat de l'immobilier craint une défaite, jusqu'à en perdre son sang-froid – et faire douter ses soutiens. Kamala Harris, elle, laisse passer ses attaques verbales.

Mais l'élection est encore loin d'être décidée. Un coup d'œil sur la carte montre que Trump peut atteindre son objectif de gagner les 270 votants nécessaires par de nombreux moyens. D'autant plus qu'il est encore légèrement en tête en Pennsylvanie, une région probablement décisive.

Dans cet État américain, Kamala Harris a laissé passer sa chance. Elle a choisi Tim Walz au lieu de Josh Shapiro pour être son colistier. Shapiro aurait pu lui apporter des voix importantes en tant que gouverneur de Pennsylvanie. Il est en outre favorable au fracking, l'extraction de pétrole à partir de schiste et de sable. En Pennsylvanie, 100'000 emplois dépendent de ce procédé. Donald Trump est pour, Kamala Harris était contre jusqu'à récemment. Depuis, elle a quelque peu fait marche arrière.

Une campagne électorale euphorique, mais sans programme

Sur le plan du contenu, Kamala Harris reste vague. Au lieu de se concentrer sur des thèmes, elle mise sur l'euphorie du moment. Nombre de ses positions sont considérées comme élitistes et ont peu de chances d'être adoptées à l'intérieur du pays.

L'euphorie plutôt que le programme du parti : à l'instar de l'ancien président Barack Obama, Kamala Harris souhaite mener une campagne électorale qui mette en avant les personnalités des candidats.

Lors de la convention du parti à Chicago, Kamala Harris devra sans doute annoncer la couleur. Où se situe-t-elle? Quels sont ses projets pour les États-Unis? Quelle est sa politique économique? Quelle est sa politique étrangère?

Mais que se passera-t-il si elle reste vague et qu'au lieu d'un programme, elle ne se présente qu'avec de nobles intentions? Elle ne serait pas la première à entrer à la Maison-Blanche avec cette stratégie. La dernière fois que cela s'est produit, c'était en 2009, avec Barack Obama. Outre le fameux tableau Excel, l'ancien président est considéré comme une grande force motrice derrière la candidature de Kamala Harris.