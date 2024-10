Kamala Harris a gagné un milliard de dollars américains en 80 jours. Malgré cela, sa campagne se plaint de problèmes d'argent. Photo: Getty Images

Que feriez-vous avec un milliard de dollars américains? C'est une quantité d'argent si absurde que beaucoup de gens ne sauraient pas répondre à cette question. C'est à ce problème de luxe abstrait que Kamala Harris doit actuellement faire face. Depuis son entrée dans la course à la Maison Blanche il y a environ 80 jours, la démocrate a récolté cette somme grâce à des dons. Un record, comme l'écrit le groupe américain NBC. A titre de comparaison, Donald Trump n'a récolté «que» 309 millions de dollars de dons au cours des douze derniers mois.

Cela signifie que Kamala Harris dispose de 691 millions de dollars de plus que son adversaire pour sa campagne. C'est une avance confortable qu'elle pourrait exploiter dans les Swing States, ces États où le vote est encore très indécis, comme l'Arizona ou la Floride en l'occurrence. Mais sa campagne la met déjà en garde contre les problèmes d'argent. Comment cela se fait-il?

Des électeurs indécis

Il y a plusieurs raisons à cela. La plus importante d'entre elles est que Kamala Harris s'est lancée dans la course présidentielle à très court terme. Il en résulte que de nombreux électeurs potentiels ne savent pas vraiment quoi penser d'elle. Pour convaincre ces électeurs, la démocrate doit dépenser d'énormes sommes d'argent afin de se faire connaître et de gagner en familiarité. Trump, en revanche, n'a pas ce problème – tout le monde sait qui il est et quelles positions il défend. De plus, sa nature polarisante lui permet de bénéficier d'une couverture médiatique importante, donc d'une publicité gratuite.

A cela s'ajoutent les électeurs incertains – ceux qui ne se sont pas encore décidés pour Kamala Harris ou Donald Trump. Des sondages réalisés cette année ont montré que seule une infime partie des électeurs, environ 3%, est indécise. Mais ces derniers pourraient bien décider des élections de cette année. Enfin, selon le média en ligne FiveThirtyEight, la démocrate est en tête au niveau national avec seulement 2,5%. Des efforts supplémentaires sont donc nécessaires pour découvrir qui sont les indécis et mieux les convaincre.

Plus de dix milliards de dollars pour la publicité

Les mesures visant à gagner en popularité auprès de l'électorat coûtent cher. Au cours de la première semaine d'octobre, les démocrates ont dépensé environ 93 millions de dollars pour la campagne présidentielle, contre seulement 54 millions de dollars pour les républicains, selon la société d'études de marché Adimpact.

«On s'attend à ce que plus de dix milliards de dollars soient dépensés en publicité politique lors de cette élection», écrit la BBC. Cela représente environ 20 à 25% de plus qu'en 2020. La plus grande partie de ces fonds ira aux Swing States, qui seront vraisemblablement décisifs pour l'élection. Un seul État, la Pennsylvanie, s'appropriera déjà 10% de cette somme. Selon les données d'Adimpact, environ 935 millions de dollars seront dépensés en Pennsylvanie pour la publicité lors de cette élection.

Paradoxalement, certains craignent que le succès de la collecte de fonds de la démocrate ne conduise à un tarissement de l'argent au moment où il est le plus important, c'est-à-dire dans les semaines qui précèdent les élections du 5 novembre. L'abondance d'argent pourrait freiner l'enthousiasme des donateurs à fournir les fonds supplémentaires qui pourraient être nécessaires pour permettre à Kamala Harris de franchir la ligne d'arrivée dans une course aussi serrée.