Kamala Harris accepte l'investiture démocrate et promet d'unir les Américains

Les sondages donnent à Kamala Harris une légère avance sur son rival républicain Donald Trump dans les intentions de vote au niveau national.

ATS Agence télégraphique suisse

«Unir» les Américains autour de leurs «plus grandes ambitions»... C'est avec ces mots que la vice-présidente américaine Kamala Harris a accepté jeudi à Chicago l'investiture des démocrates pour la présidentielle américaine de novembre.

«Au nom des Américains comme ceux avec qui j'ai grandi, des personnes qui travaillent dur, poursuivent leurs rêves et veillent les unes sur les autres, au nom de tous ceux dont l'histoire ne peut s'écrire que dans la plus grande nation du monde, j'accepte votre nomination pour devenir présidente des Etats-Unis», a lancé Harris lors d'un discours devant une foule transcendée.

L'élection sera l'occasion de «tracer un nouveau chemin» pour l'Amérique et de «dépasser l'amertume, le cynisme et les batailles (qui nous ont) divisés par le passé», a-t-elle ajouté.

«Je serai une présidente qui nous unira autour des plus grandes aspirations. Une présidente qui dirigera et écoutera. Qui sera réaliste, avec un sens pratique et un sens commun», a-t-elle encore lancé à la foule de délégués démocrates.

La démocrate s'engage à être «au côté de l'Ukraine»

La candidate démocrate a aussi promis qu'elle se tiendrait «fermement au côté de l'Ukraine et de nos alliés de l'OTAN», si elle était élue présidente des Etats-Unis en novembre.

«Je ne ferai pas ami-ami avec des tyrans et des dictateurs comme Kim Jong-un, qui soutiennent Trump, car ils savent qu'il est facile à manipuler avec des flatteries et des faveurs. Ils savent qu'il ne fera pas rendre des comptes aux autocrates, car il veut lui-même être un autocrate», a-t-elle lancé lors de son discours d'investiture à la convention démocrate dans une attaque directe contre l'ancien président américain Donald Trump, candidat des républicains.

Publicité

Kamala Harris promet de «conclure» un accord sur une trêve à Gaza

Enfin, la vice-présidente américaine Kamala Harris a promis de «conclure» un accord pour une trêve dans la bande de Gaza, en proie à une guerre entre Israël et le Hamas depuis plus de dix mois: «Il est temps de conclure un accord pour [libérer] les otages et instaurer un cessez-le-feu», a-t-elle déclaré lors de son discours d'investiture à Chicago. Avant d'ajouter «Tant de vies innocentes ont été perdues. Des personnes désespérées et affamées fuient sans cesse pour se mettre à l'abri. L'ampleur de la souffrance est déchirante.»

Elle a promis l'«auto-détermination» pour les Palestiniens. «Le président Biden et moi-même nous efforçons de mettre fin à cette guerre afin qu'Israël soit en sécurité, que les otages soient libérés, que les souffrances à Gaza cessent et que le peuple palestinien puisse exercer son droit à la dignité, à la sécurité, à la liberté et à l'auto-détermination».