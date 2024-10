Les candidats à la vice-présidence des Etats-Unis Tim Walz et J.D. Vance vont s'affronter mercredi pour la première fois lors d'un duel télévisé. Une confrontation pourrait s'avérer plus importante qu'il n'y parait.

Le candidat démocrate à la vice-présidence Tim Walz.e. Photo: keystone-sda.ch

J.D. Vance, colistier de Donald Trump, s'apprête à vivre une confrontation inédite. Photo: IMAGO/ZUMA Press Wire

Le 5 novembre, l'élection présidentielle enverra soit la démocrate Kamala Harris soit son adversaire républicain Donald Trump à la Maison-Blanche. Mais avant cela, un rendez-vous important doit encore se tenir. Et celui-ci pourrait bien s'avérer décisif.

Mercredi matin en effet, le traditionnel débat des vice-présidents mettra aux prises le démocrate Tim Walz et le républicain J. D. Vance. Une affiche qui offrira aux deux adversaire une opportunité unique de défendre leurs candidats respectifs et de convaincre les électeurs, en particulier dans les swing states les plus disputés.

Mais que faut-il attendre concrètement de cette confrontation inédite? Petit avant-goût en 5 points.

Qui organise le débat?

Le débat, qui se tiendra à New York, sera diffusé par la chaîne américaine CBS News. Il sera animé par les journalistes Norah O'Donnell et Margaret Brennan.

Quelles seront les règles?

Il n'y aura ni public, ni déclaration inaugurale des deux candidats. Ces derniers n'auront en outre pas le droit d'utiliser des fiches rédigées à l'avance. Ils recevront néanmoins un stylo et du papier, afin de pouvoir prendre des notes et se répondre mutuellement. Walz et Vance disposeront chacun de deux minutes pour répondre à une question, suivies de deux minutes pour une réaction de l'adversaire et d'une ultime réplique d'une minute maximum.

Le débat durera 90 minutes au total, incluant deux pauses de quatre minutes pendant lesquelles les staffs des deux candidats ne sera pas autorisé à interagir avec leurs protégés. Aucun fact-checking des deux présentatrices n'est prévu. Le mot de la fin reviendra à J.D. Vance, une décision prise préalablement par le biais d'un tirage au sort.

Quelles seront les particularités au niveau du matériel?

Les microphones des candidats seront allumés durant l'intégralité du débat. Ils pourront toutefois être mis en sourdine par CBS si nécessaire. Un compte à rebours indiquera le temps de parole restant.

Quels thèmes pourraient être abordés lors du débat?

L'immigration, l'avortement et l'économie ont été les thèmes récurrents de cette campagne. Il faut donc s'attendre à ce que ces questions soient centrales lors du débat. Les partisans de Trump et de Vance reprochent aux démocrates leur politique vis-à-vis de la frontière sud avec le Mexique. Sur la question de l'avortement, les démocrates demandent le rétablissement du droit national à l'interruption volontaire de grossesse, tandis que les républicains militent pour laisser la décision aux Etats.

En matière de politique économique, les républicains rendent le gouvernement du président américain Joe Biden responsable du coût élevé de la vie. De leur côté, Kamala Harris et Tim Walz promettent toute une série d'investissements, par exemple dans la protection du climat, le renforcement des droits des travailleurs et l'augmentation de l'imposition des personnes fortunées.

Faut-il s'attendre à des attaques personnelles?

Possiblement. Par le passé, J.D. Vance a notamment remis en cause le parcours militaire de Tim Walz, tandis que ce dernier a qualifié le républicain d'«étrange», tout en critiquant sa proximité avec les milliardaires.

Walz, qui a servi dans la garde nationale, est un ancien enseignant. Actuel gouverneur du Minnesota, il se présente volontiers comme un représentant du Midwest qui a su garder les pieds sur terre. De l'autre côté, Vance, qui représente depuis peu l'Ohio au Sénat, a grandi dans une famille ouvrière. Après un passage par l'armée, le républicain a obtenu son diplôme à Yale, avant de faire carrière dans le secteur financier. Mais Vance s'est surtout fait connaître par ses mémoires, intitulées «Hillbilly-Elegie». Anectodique? Pas tant que ça, lorsque l'on sait que les deux candidats comptent bien utiliser leurs biographiques, tant pour s'attaquer que pour se défendre.