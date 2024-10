Un groupe mystérieux parie 30 millions de dollars sur la victoire de Trump

Dans les sondages officiels, Trump est actuellement à la traîne. Photo: keystone-sda.ch 1/5

Johannes Hillig

Dans la course au coude à coude que représentent les élections américaines, Kamala Harris et Donald Trump s'approchent des derniers mètres. Le 5 novembre, le vote du peuple choisira un candidat pour accéder à la Maison-Blanche. Selon les derniers sondages, la démocrate pointe légèrement en tête. Mais seuls quelques points de pourcentage les séparent. Trump est en revanche en tête sur le marché des paris. Les cotes le donnent favori, par exemple sur le site Polymarket. Mais des doutes subsistent quant à la régularité de ces transactions.

Ces deux dernières semaines, les mises pour une victoire du candidat républicain ont fortement augmenté. Sur la plateforme de pronostics Polymarket, 405 millions de dollars sont actuellement pariés sur une victoire de Trump, et 310 millions de dollars sur une victoire de Kamala Harris. Cela correspond à 58% des parieurs qui s'attendent à une victoire de Trump contre 42% pour Harris. Pourtant, début octobre, les deux candidats étaient encore à égalité. Pourquoi cette hausse soudaine du républicain?

Elle est due à un petit groupe de quatre comptes qui, en peu de temps, ont misé beaucoup d'argent sur la victoire de Trump. Les sommes en jeu proviendraient de cryptomonnaies et représenteraient environ 30 millions de dollars américains (25 millions de francs), rapporte le «Wall Street Journal». Le plus ancien des comptes a été ouvert en juin, le plus récent ce mois-ci.

«C'est de loin la publicité politique la plus efficace que l'on puisse acheter»

Il est possible que ces personnes soient simplement totalement convaincues que Trump va gagner. Mais il se pourrait aussi que les quatre comptes tentent ainsi d'influencer l'issue des élections.

Adam Cochran, un crypto-investisseur expérimenté qui observe régulièrement Polymarket, a déclaré que ces paris au montant élevé pourraient être une tentative de créer un regain d'enthousiasme pour Trump avant le jour des élections. «C'est de loin la publicité politique la plus efficace que l'on puisse acheter», a déclaré Adam Cochran au «Wall Street Journal».

Et ce n'est pas tout: si Trump perd, ses cotes avantageuses sur le marché des paris pourraient étayer ses arguments selon lesquels l'élection lui a été volée. Lorsque Joe Biden a remporté l'élection contre Trump en 2020, le milliardaire n'a cessé de répéter qu'on lui avait volé l'élection. Il n'y avait pourtant aucune preuve de cela.

Elon Musk pourrait également être en partie responsable de la hausse des paris sur les différents sites. Le 7 octobre, il a attiré l'attention de ses plus de 200 millions de followers sur X sur l'avance croissante de Trump sur Polymarket, et a fait l'éloge du concept des pronostics. «C'est plus précis que les sondages, car il y a de l'argent en jeu.»