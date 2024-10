À quatre semaines de la présidentielle américaine, Kamala Harris devance Donald Trump de 3 points dans un sondage du New York Times. La démocrate obtient 49% des intentions de vote contre 46% pour le républicain.

A quatre semaines de la présidentielle américaine, Kamala Harris a pris une légère avance de 3 points sur Donald Trump, selon un sondage du New York Times publié mardi. La vice-présidente démocrate recueille 49% des intentions de vote à l'échelle nationale, contre 46% pour son rival républicain.

A l'attaque de l'électorat républicain

La candidate de 59 ans effectue notamment une percée auprès des républicains qui sont 9% à la soutenir, selon ce sondage réalisé avec l'université Siena College. Kamala Harris tente de rallier une partie de cet électorat en faisant le pari que certains républicains modérés ne veulent pas d'une nouvelle présidence du milliardaire de 78 ans, connu pour ses outrances. La démocrate a organisé la semaine dernière un meeting de campagne avec l'ex-élue républicaine Liz Cheney, répudiée par Donald Trump. Elle a également réitéré mardi son intention de nommer un républicain dans son gouvernement si elle était élue.

La dernière enquête d'opinion du New York Times, publiée mi-septembre, plaçait les deux candidats à la Maison Blanche à égalité parfaite à l'échelle nationale, chacun à 47%. L'élection présidentielle américaine, organisée au scrutin universel indirect, se joue toutefois dans une poignée d'Etats très disputés – où les candidats sont au coude-à-coude. Pour réaliser son étude d'opinion publiée mardi, le New York Times a interrogé, entre le 29 septembre et le 6 octobre, 3.385 électeurs à travers le pays. La marge d'erreur se situe autour de 2,4 points.