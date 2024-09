AFP Agence France-Presse

Trump a déjà été visé par deux tentatives d'assassinats aux USA. Photo: IMAGO/ZUMA Press Wire

L'équipe de campagne de Donald Trump a indiqué mardi avoir été informée par les renseignements américains de menaces «concrètes» d'assassinat contre le candidat républicain, émanant de l'Iran. «Le président Trump a été informé plus tôt dans la journée par le bureau de la directrice du renseignement de menaces réelles et concrètes de l'Iran visant à l'assassiner», a affirmé son porte-parole Steven Cheung dans un communiqué.

Selon ce responsable de campagne, citant les renseignements américains, ces «attaques continues et coordonnées» se sont intensifiées «au cours des derniers mois». Des accusations d'une même nature avaient été rejetées par l'Iran durant l'été et qualifiées de «malveillantes». Mi-août, les Etats-Unis avaient pointé du doigt la responsabilité de l'Iran dans plusieurs tentatives de piratage informatique contre les campagnes présidentielles de Donald Trump et Kamala Harris, dont une révélée le 10 août par l'équipe du candidat républicain.

Piratage informatique

Selon les autorités américaines, des pirates iraniens ont envoyé à l'équipe de campagne de Joe Biden, qui s'est depuis retiré de la course à la Maison Blanche, des documents «volés» à l'équipe du milliardaire républicain. Pour le parole de Donald Trump, ces «menaces» illustrent le fait que «le régime terroriste en Iran aime la faiblesse de Kamala Harris et est terrifié par la puissance et la détermination du président Trump.»

Donald Trump a au cours des derniers mois été la cible de deux tentatives d'assassinat présumées. Il a été visé par des tirs et blessé à l'oreille droite lors d'un meeting de campagne en Pennsylvanie mi-juillet. Le 15 septembre, un homme a été arrêté après avoir été mis en fuite par les agents du Secret Service qui l'avaient repéré avec une arme à proximité du parcours de golf sur lequel jouait Donald Trump. Il a été inculpé mardi de tentative d'assassinat.