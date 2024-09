La nouvelle tactique électorale de Trump inquiète les experts

Guido Felder

Donald Trump chute dans les sondages. Photo: keystone-sda.ch

Bien que les élections américaines ne soient que dans huit semaines, Donald Trump a déjà commencé à émettre des menaces. Sur sa plateforme Truth Social, il a averti les prétendus «fraudeurs électoraux»: «Si je gagne, tous ceux qui ont triché seront poursuivis avec toute la rigueur de la loi. Cela inclut de longues peines de prison.»

L'intimidation se poursuit: «Sachez que cela concerne également les avocats, les politiciens, les donateurs, les électeurs illégaux et les responsables électoraux corrompus. Tous ceux qui agissent sans scrupules seront traqués, arrêtés et jugés avec une sévérité que ce pays n'a malheureusement jamais vue.» Les experts américains sont unanimes sur le sujet. Ces derniers messages montrent que Trump adopte une nouvelle stratégie face à la candidate démocrate Kamala Harris, qui rattrape son retard.

L'objectif de l'ancien président est de contourner les grands électeurs. Selon Thomas Jäger, de l'Université de Cologne et interviewé par Blick: «Si les résultats de l'élection sont contestés, avec des décomptes et des vérifications judiciaires, il se pourrait qu'il n'y ait pas assez de grands électeurs réunis pour attribuer les 270 voix nécessaires à un candidat.» Dans ce scénario, c'est la Chambre des représentants qui élirait le président. Un scénario idéal pour Trump, comme l'explique Thomas Jäger: «Chaque État dispose alors d'une voix, et si la composition reste semblable à celle d'aujourd'hui, Trump serait élu.»

Potentiel de violence en cas de victoire serrée de Harris

Si Trump devait également échouer dans ce cas de figure, Marco Steenbergen, expert des États-Unis et psychologue politique à l'université de Zurich, anticipe un potentiel de violence élevé. Il explique: «Il est bien plus facile de remettre en question une victoire serrée de l'adversaire qu'une victoire nette.»

Même en cas de victoire nette de Kamala Harris, l'expert s'attend à ce que les républicains tentent de contester le résultat. «Leur marge de manœuvre serait cependant très étroite. Si Harris remportait, par exemple, la majorité des swing states, les républicains devraient contester l'élection dans de nombreux États et réussir à l'emporter.»

Selon le psychologue politique, ces comportements reflètent la personnalité narcissique de Trump, qui l'empêcherait d'accepter sa défaite. «Trump s'attendait à une victoire facile contre Biden. Maintenant que les démocrates ont évolué et que Harris gagne en popularité, il mise sur le slogan de l'élection volée.»

Harris se rapproche de Trump

Dans la plupart des sondages, Harris a rattrapé Trump, le dépassant même de 2,8% sur «fivethirtyeight.com». Trump a par ailleurs perdu son avance dans les États clés: Harris est légèrement en tête dans trois d'entre eux, tandis que dans quatre autres, la situation est indécise.

De plus, Allan Lichtman, l'oracle des élections, parie également sur Harris. Ce politologue américain de renom, qui a prédit correctement neuf des dix dernières élections présidentielles américaines grâce à un modèle de critères qu'il a lui-même développé, a déclaré au journal «Bild»: «Dans ce système, il n'y a pratiquement rien que Trump puisse encore faire activement - c'est au-delà de ses capacités.»

Beaucoup s'attendent à une agression

Les derniers posts agressifs de Trump donnent un avant-goût de ce qui pourrait se passer après le 5 novembre. Selon les sondages, environ 80% des personnes interrogées expriment leur inquiétude quant au risque de violence provenant des deux camps. Le président Joe Biden a aussi déclaré qu'il n'était «pas du tout confiant» quant à une transition pacifique du pouvoir en cas de défaite de Trump.

Marco Steenbergen et Thomas Jäger n'excluent pas non plus la possibilité de violence après les élections. Thomas Jäger souligne que «20% des républicains considèrent la violence comme un moyen légitime de confrontation politique, et plus de la moitié s'attendent à des affrontements proches d'une guerre civile.»

La survenance de tels événements dépendra des groupes qui répondront aux appels de Trump et du niveau de préparation des forces de sécurité. Thomas Jäger conclut que «la situation reste en tout cas explosive.»