Selon ce scientifique, Kamala Harris va remporter l'élection de novembre

Avec sa méthode des «13 clefs», l'historien Allan Lichtman est parvenu à prédire tous les vainqueurs des présidentielles américaines depuis 1984, à une exception près. Et selon ce modèle, c'est Kamala Harris qui devrait remporter l'élection de novembre prochain.

AFP Agence France-Presse

Avec sa méthode des «13 clefs», l'historien Allan Lichtman est parvenu à prédire tous les vainqueurs des présidentielles américaines depuis 1984, à une exception près.

Oubliez les sondages, laissez tomber les bases de données et n'envoyez plus de journalistes dans les Etats clés: l'historien Allan Lichtman grâce à sa méthode des «13 clés» l'assure, Kamala Harris va gagner l'élection américaine de novembre. Dans sa maison de Bethesda en banlieue de Washington, il décrit pour l'AFP ce procédé qui lui permet de deviner tous les quatre ans, le grand vainqueur de l'élection présidentielle américaine.

Une méthode qui a fait ses preuves. Depuis l'élection de 1984, le professeur d'histoire à l'American university de Washington a correctement prédit le vainqueur, sauf une fois. En 2000, sa méthode des «13 clés» donne le démocrate Al Gore vainqueur face à George W. Bush. Après des résultats controversés, c'est le républicain qui est finalement élu à la suite d'une décision de la Cour suprême.

Excluant les sondages d'opinion, ses prédictions sont basées sur une série d'affirmations sur l'administration au pouvoir, soit aujourd'hui celle de Joe Biden et de sa vice-présidente Kamala Harris. Si au moins six de ces affirmations – soit les «clés» – sont fausses, l'élection reviendra à l'adversaire, en l'occurrence cette année le candidat républicain Donald Trump.

Plusieurs «clés» en faveur de Donald Trump

Par exemple, une des «clés» pour que le parti du président gagne la présidentielle est qu'il remporte des sièges à la dernière élection de mi-mandat. Les démocrates ont perdu le contrôle de la Chambre des représentants lors des élections de mi-mandat de 2022, cette «clé» est donc considérée comme «fausse» et fait pencher la balance pour Donald Trump.

D'autres «clés» joue en faveur de la candidature du républicain: le retrait de Joe Biden pour sa vice-présidente Kamala Harris fait perdre au démocrate celle du président «en exercice», un avantage essentiel. Malgré l'optimisme généré par la candidature de Kamala Harris dans son parti, l'historien indique qu'elle ne remplit pas les conditions d'une autre «clé», à savoir être un candidat charismatique, qui ne se présente qu'"une fois par génération» comme Ronald Reagan ou Franklin Roosevelt.

Kamala Harris reste globalement favorite

Des points qui vont pour Donald Trump donc, mais pour les autres «clés» c'est bien Kamala Harris qui l'emporte. Par exemple, les grandes lois sur l'environnement ou les infrastructures sous l'administration Biden cochent la case du «changement politique majeur» initié par le candidat actuellement au pouvoir.

Publicité

La vice-présidente gagne également des points sur celle exigeant l'absence de scandale majeur, ou encore sur le fait que le candidat indépendant Robert Kennedy Jr. ne soit plus en course. Après quelques calculs, seulement trois «clés» tombent dans l'escarcelle du républicain. Pour gagner il lui en faudrait six.

Kamala Harris pourrait s'offrir une «clé» supplémentaire sur la politique internationale, si l'administration Biden réussit à conclure un cessez-le-feu et la libération des otages à Gaza. «Je n'aime pas spéculer, car le diable se cache dans les détails, mais cela pourrait être perçu comme un grand succès», explique Allan Lichtman.

Une méthode questionnable?

Mais ces «13 clés» ne sont-elles pas de nature spéculative? Par exemple, comment définir un dirigeant charismatique? «Je fais cela depuis 40 ans. Je crois avoir entendu toutes les questions imaginables», répond-il.

«'Vos clés ne sont-elles pas subjectives?' J'ai évidemment une réponse à cela, elles ne le sont pas, elles sont fondées sur un jugement». «Nous avons affaire à des êtres humains. Les historiens émettent tout le temps des assertions, qui sont soumises à des critères stricts», précise-t-il.

Publicité

Au milieu du «bruit» politique ambiant, Allan Lichtman réduit les élections présidentielles à de simples «votes pour ou contre les forces et performances du parti occupant la Maison Blanche». Sa méthode se concentre ainsi sur les années au pouvoir plutôt que sur la campagne électorale, car en réalité «nous oublions pratiquement tout ce qu'un candidat propose».