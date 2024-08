Donald Trump annonce un débat avec Kamala Harris le 10 septembre

L'ex-président américain Donald Trump a affirmé mardi être "parvenu à un accord" pour que puisse se tenir le débat télévisé très attendu du 10 septembre face à son adversaire démocrate à l'élection présidentielle Kamala Harris, qui n'a pour l'heure pas confirmé sa participation.

Sur son réseau Truth Social, le candidat républicain a dit être «parvenu à un accord» avec l'équipe démocrate autour du débat, qui doit se tenir sur la chaîne ABC dans les mêmes conditions que la confrontation organisée le 27 juin sur CNN entre Donald Trump et le candidat d'alors, le président démocrate Joe Biden, explique-t-il.

La guerre des micros

Aucun public n'était alors présent en studio et le microphone des deux candidats était coupé lorsque leur concurrent s'exprimait. Donald Trump a déclaré qu'ABC l'avait assuré que le débat, organisé à Philadelphie, serait «juste et équitable». L'équipe de campagne de Kamala avait fait pression pour que les micros des candidats restent allumés tout au long du programme. L'organisation a réagi en accusant le milliardaire d'avoir changé les règles du jeu et est restée évasive quant à l'acceptation des termes du débat.

«Les deux candidats ont publiquement fait connaître leur volonté de débattre avec des micros non coupés pendant toute la durée du débat afin de permettre de réels échanges (...) mais il semble que Donald Trump laisse son équipe le contredire», a affirmé le camp de Kamala dans un communiqué. «Pourquoi est-ce que je débattrais contre Kamala Harris sur cette chaîne?», avait écrit dimanche l'ancien président sur Truth Social, sur fond de frictions sur la gestion des micros.

Malgré tout, le républicain assure que cette question autour des microphones «n'a pas d'importance pour moi. Je préférerais sans doute que (les micros) soient ouverts». L'équipe de campagne de Kamala Harris a pour sa part accusé l'entourage du candidat républicain de vouloir le protéger en exigeant que les micros soient coupés, parce qu'il «ne croit pas son candidat capable de rester présidentiel pendant 90 minutes». Mardi, sur Truth Social, Donald Trump a par ailleurs affirmé que la démocrate avait refusé la tenue d'un débat le 4 septembre sur Fox News, la chaîne préférée des conservateurs, mais que ce rendez-vous restait possible si Kamala «changeait d'avis».