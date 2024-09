Taylor Swift annonce soutenir Kamala Harris en novembre

«Elle se bat pour les causes et les droits auxquels je crois»

ATS Agence télégraphique suisse

La star de la pop américaine Taylor Swift a annoncé sur Instagram mardi, à l'issue du débat entre Donald Trump et Kamala Harris, qu'elle voterait pour la démocrate lors de l'élection présidentielle, car «elle se bat pour les causes et les droits auxquels je crois».

Contenu tiers Pour afficher les contenus de prestataires tiers (Twitter, Instagram), vous devez autoriser tous les cookies et le partage de données avec ces prestataires externes. Charger le contenu Plus d'informations

«En tant qu'électrice, je fais en sorte de regarder et lire tout ce que je peux sur les politiques et les programmes pour le pays» des deux candidats, a expliqué la chanteuse, ajoutant au sujet de Mme Harris: «Je pense qu'elle est une dirigeante douée et solide».

Sa publication a récolté plus d'un million de mentions «J'aime» en moins de 15 minutes.