Tim Walz accepte l'investiture démocrate

Connu pour sa bonhomie et son franc-parler, Tim Walz est le gouverneur du Minnesota.

ATS Agence télégraphique suisse

Tim Walz, choisi par Kamala Harris pour être vice-président si elle l'emporte à la présidentielle américaine en novembre, a officiellement accepté jeudi l'investiture démocrate. «C'est l'honneur de ma vie d'accepter», a-t-il lancé aux délégués réunis à Chicago. Entouré de militants survoltés, le sexagénaire, sur qui les démocrates comptent pour séduire des électeurs modérés à travers le pays, est longuement revenu sur les moments de sa vie.

De son enfance dans une petite ville du Nebraska - «on apprend à prendre soin les uns des autres» - à sa carrière d'entraîneur de football américain, en passant par les difficultés qu'il a connues pour concevoir un enfant. Tim Walz, 60 ans, connu pour sa bonhomie et son franc-parler a été propulsé sur le devant de la scène après le retrait du président Joe Biden de la course à la Maison-Blanche et l'entrée en lice de Kamala Harris, un des plus grands chamboulements de l'histoire politique américaine.