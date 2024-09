Les électeurs latinos et noirs semblent séduits par Donald Trump, d'après les premiers sondages sur la présidentielle américaine. Un taux qui semblerait atteindre des records, tandis que plus d'un électeur sur sept se déclare indécis.

Le soutien des Latinos et des Noirs pour Trump atteint des records

Les électeurs noirs et latinos se disent de plus en plus favorables à voter pour Donald Trump. D'après les sondages, le taux de soutien atteindrait des records.

Samuel Schumacher

Non pas qu'elle souhaitait particulièrement son soutien, mais Vladimir Poutine vient de se déclarer fan de Kamala Harris. «Nous la soutiendrons. Son rire contagieux est le signe qu'elle se porte bien», a plaisanté jeudi à la télévision russe le dirigeant du Kremlin.

Vladimir Poutine sera à nouveau fortement impliqué dans les élections américaines de 2024, comme le montrent de récents rapports des services secrets américains. Malgré son récent commentaire sur Kamala Harris, il ne semble pas faux de supposer que lui et ses sbires virtuels feront tout ce qu'ils peuvent pour amener Donald Trump au pouvoir, à coup d'attaques informatiques et des campagnes de désinformation – comme en 2020.

Les Latinos se ruent vers Trump

Selon les sondages, il existe également un soutien surprenant en faveur du Républicain parmi les électeurs (et heureusement, cela n’inclut pas Poutine). Le taux de soutien atteint des niveaux records chez les Latinos, la minorité la plus puissante des États-Unis avec 36,2 millions d’électeurs. Plus d’un tiers des électeurs d’origine latino-américaine se dit prêt à voter pour Trump le 5 novembre prochain.

Mike Madrid, un stratège de campagne californien, décrit les Latinos dans son livre «The Latino Century» comme «les nouveaux démocrates de Reagan»: libéraux dans leur vision, mais pleinement républicains en termes économiques. Les jeunes latinos, en particulier, seraient aveuglés par le populisme économique de Trump. Un exemple: au Nevada, fief latino-américain, Trump fait campagne pour la suppression des taxes sur les pourboires.

Les Noirs aussi sont séduits

Trump gagne aussi du terrain parmi les électeurs noirs. Alors que je discutais avec des participants noirs lors d'un rassemblement républicain pour le candidat au Sénat Hershel Walker, lors des élections de mi-mandat de novembre 2022 en Géorgie, l'un d'entre eux m'a dit: «Nous en avons assez d'être maintenus dans une plantation mentale par les démocrates.» Selon lui, les Noirs sont libres de voter pour qui ils veulent, et il ne veut plus rien entendre des démocrates.

Selon les sondages, environ 12% de l’électorat noir soutiendra Donald Trump en 2024 (et probablement une grande partie des 7% qui soutenaient jusqu’à récemment Robert Kennedy Junior). Pris ensemble, ces chiffres constitueraient un record pour un candidat républicain, en particulier dans la course contre la première candidate noire à la présidentielle. Les partisans noirs pro-républicains soulignent souvent dans les interviews que c’est le Grand Old Party (ndlr: parti républicain) qui a fait campagne pour l’abolition de l’esclavage (il y a longtemps, mais c’est vrai).

Trump s'appuie sur un autre argument pour convaincre l'électorat noir: après sa condamnation (pas encore définitive) lors du procès secret de New York sur Stormy Daniels, il a publiquement critiqué le système judiciaire qu'il qualifie d'«injuste». «Regardez, vous et moi, nous sommes tous les deux victimes de ces inquisiteurs!», s'adressait-il aux personnes noires.

Une personne sur sept encore indécise

Bien sûr, Kamala Harris compte aussi des partisans d'horizons pour le moins surprenants: l'éminente ex-républicaine Liz Cheney, fille de l'adjoint de George W. Bush, Dick Cheney, ou l'ancien député républicain et pilote d'avion de chasse irakien Adam Kinzinger, qui fut le seul républicain à prendre la parole à la convention démocrate d'août passé. Le groupe «Les électeurs républicains contre Trump» s’efforce de garantir que Kamala Harris puisse bientôt rallier beaucoup plus de Républicains derrière elle. Depuis mardi, il a injecté 11,5 millions de dollars en publicité anti-Trump dans les principaux États clés.

Le plus surprenant, cependant, est le fait qu'apparemment, un électeur éligible sur sept n'a toujours aucune idée pour qui il veut voter le 5 novembre. Le contraste entre les deux candidats ne pourrait guère être plus grand...