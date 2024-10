Un conducteur visiblement ivre a failli percuter le cortège de la vice-présidente Kamala Harris à Milwaukee lundi soir. Les forces de l'ordre ont arrêté le véhicule juste à temps et ont pu éviter tout incident.

Un conducteur circulant à contresens a manqué de peu le cortège de la vice-présidente Kamala Harris sur une autoroute au centre-ville de Milwaukee lundi soir, rapportent les médias américains dont CNN. Peu avant 20h30, l'homme de 55 ans, à priori ivre se trouvait au volant d'un SUV lorsqu'il s'est dangereusement rapproché du convoi, précise James Burnett, porte-parole du bureau du shérif du comté de Milwaukee. À mesure qu'il se rapprochait du cortège, les adjoints ont pu arrêter le SUV, déclare James Burnett.

Personne n'a été blessé lors de l'incident. Le bureau du shérif a renvoyé toutes les questions concernant le cortège au Secret Service des États-Unis. Les adjoints, soupçonnant que le conducteur était sous l'emprise de l'alcool et ayant vu un récipient ouvert d'alcool dans la voiture, ont effectué des alcootests et pris une série de mesures sur le suspect. Le conducteur a ensuite été placé en garde à vue pour conduite en état d'ivresse et de mise en danger imprudente de la sécurité.

Bien qu'une demande de vidéo de l'incident n'ait pas encore reçu de réponse de la part du Département des transports du Wisconsin, un extrait obtenu par CNN montre un véhicule roulant lentement à contresens, tandis que d'autres voitures passent à droite.

Le porte-parole du Secret Service des États-Unis, Joe Biesk, a déclaré que l'agence «est au courant de l'incident impliquant un automobiliste circulant en direction opposée sur l'autoroute alors que la vice-présidente se trouvait dans son cortège».

Des menaces sans-précédent

Lancée dans les derniers jours de la course présidentielle, Kamala Harris faisait campagne dans le comté de Waukesha lundi avec l'ancienne représentante du Wyoming, Liz Cheney. Elle a également fait des arrêts de campagne dans les États clés de la Pennsylvanie et du Michigan.

L'incident survient alors que le Secret Service des États-Unis subit des pressions pendant une saison de campagne chargée et ce que le directeur par intérim, Ronald Rowe, a qualifié d'«environnement de menace sans précédent et hyper-dynamique». Il y a quelques jours, un panel indépendant d'anciens responsables de l'application de la loi a recommandé une refonte complète de la direction du Secret Service après avoir examiné les échecs de sécurité de l'agence qui ont conduit à la tentative d'assassinat de Donald Trump en Pennsylvanie cet été. Le mois dernier, plusieurs véhicules du cortège du candidat démocrate à la vice-présidence, Tim Walz, ont été impliqués dans un accident, et certains passagers ont été transportés à l'hôpital local avec des blessures ne mettant pas leur vie en danger.