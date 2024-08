L'équipe de Harris propose un nouveau débat face à Trump en octobre

Kamala Harris débattra deux fois face à Donald Trump avant l'élection de novembre.

ATS Agence télégraphique suisse

Il y aura deux débats avant l'élection entre Donald Trump et Kamala Harris. Un accord a été trouvé entre les équipes de campagne des deux candidats.

«Le débat sur les débats est clos», a lancé Michael Tyler, le directeur de communication de la candidate démocrate dans un communiqué.

Le responsable a assuré que les deux équipes s'étaient accordées pour qu'un débat entre les candidats ait lieu en octobre, en plus de celui déjà prévu le 10 septembre. L'entourage de Donald Trump, qui proposait trois débats à la candidate démocrate, n'a pas confirmé cette information.

Un peu plus tôt, le colistier de Donald Trump et celui de Kamala Harris avaient accepté de débattre entre eux le 1er octobre, soit un mois avant la présidentielle du 5 novembre.

Cette émission télévisée entre le sénateur républicain J.D. Vance, 40 ans, et le gouverneur démocrate du Minnesota Tim Walz, 60 ans, sera enregistrée depuis New York et diffusée sur la chaîne CBS.