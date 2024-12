Le président sud-coréen déchu Yoon Suk-Yeol a été destitué par le Parlement le 14 décembre. Photo: Keystone/AP

Un tribunal sud-coréen a émis un mandat d'arrêt contre le président déchu Yoon Suk Yeol pour sa tentative ratée d'imposer la loi martiale au début du mois, ont indiqué mardi les enquêteurs. Yoon Suk Yeol a refusé trois fois de se présenter à un interrogatoire.

«Le mandat d'arrêt et le mandat de perquisition contre le président Yoon Suk Yeol (...) ont été émis ce matin», a déclaré dans un communiqué l'autorité menant l'enquête conjointe contre Yoon Suk Yeol. «Aucun calendrier n'a été établi pour la suite des procédures», a-t-elle précisé.

Une première historique

Il s'agit de la première fois dans l'histoire de la Corée du Sud qu'un président en exercice est visé par une telle action de la justice. Yoon Suk Yeol est toujours officiellement en poste en attendant que la Cour constitutionnelle se prononce sur sa destitution, adoptée le 14 décembre par l'Assemblée nationale. Il est actuellement suspendu de ses fonctions, la Cour devant confirmer ou infirmer sa destitution d'ici la mi-juin.

Yoon Suk Yeol avait sidéré le pays le 3 décembre en proclamant par surprise la loi martiale et en envoyant l'armée au Parlement afin de le museler. Il avait été obligé de faire marche arrière avant l'aube le lendemain sous la pression des députés et des milliers de manifestants.

Refus d'obtempérer

Il est sous le coup d'une enquête pour «rébellion», un crime théoriquement passible de la peine de mort, et a interdiction de quitter le territoire. L'ex-procureur star de 64 ans a refusé à trois reprises d'obtempérer à des convocations pour être interrogé sur son coup de force, entraînant la demande lundi d'un mandat d'arrêt contre lui.

Celui-ci a été émis quelque 33 heures après la requête, les médias locaux évoquant «le plus long délai dans l'histoire» pour débattre de la production d'un tel document. Le mandat d'arrêt est «illégal» et «invalide», a par ailleurs fustigé son avocat dans un communiqué envoyé à l'AFP. «Le mandat d'arrêt et le mandat de perquisition et de saisie émis sur demande d'une agence qui n'a pas autorité en matière d'enquête sont illégaux et invalides», a dénoncé Yoon Kab-keun, conseiller de Yoon Suk Yeol.

Peu de chances d'aboutir

Même si un mandat d'arrêt a bien été délivré, il n'est pas certain que les autorités puissent effectivement se saisir de Yoon Suk Yeol, ses services de sécurité ayant déjà fait obstruction à trois perquisitions, pourtant sur mandat. La police est néanmoins déployée devant sa résidence dans le centre de Séoul, selon la télévision sud-coréenne.

Selon la presse sud-coréenne, il est improbable que Yoon Suk Yeol soit arrêté et que sa résidence soit perquisitionnée incessamment, estimant que les enquêteurs vont d'abord tenter de coopérer avec la garde présidentielle. Techniquement, toute personne s'opposant à l'exécution d'un mandat d'arrêt peut être appréhendée.