Les greffes de rein en tête Le nombre de transplantations atteint des records en 2023 en Suisse

Un record de transplantations d'organes a été atteint en Suisse en 2023. 661 personnes ont été admises pour une greffe, soit 20% de plus que la moyenne 2020-2022. Les greffes de reins sont les plus fréquentes, suivies par celles du foie, du poumon et du cœur.