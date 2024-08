Amazon double ses profits grâce au cloud et à l'IA

Amazone a très bien développé son activité dans le cloud.

ATS Agence télégraphique suisse

Le géant du commerce en ligne a annoncé jeudi avoir réalisé 148 milliards de dollars de chiffre d'affaires au deuxième trimestre, en hausse de 10% sur un an, mais légèrement inférieur aux prévisions.

Son bénéfice net est ressorti à 13,5 milliards, le double d'il y a un an, grâce aux fortes marges de son activité de cloud (informatique à distance). L'action Amazon perdait plus de 5% lors des échanges électroniques après la clôture de la Bourse de New York jeudi.

«Nous continuons à progresser dans de nombreux domaines, mais surtout dans la ré-accélération continue de la croissance d'AWS», l'activité de cloud d'Amazon, a déclaré le patron du groupe Andy Jassy, cité dans le communiqué de résultats.

Les revenus d'AWS ont cru de 19% à 26,3 milliards de dollars, dont la filiale a dégagé 9,3 milliards de dollars de bénéfice opérationnel (indicateur clef de la rentabilité), soit les deux tiers du total du groupe, 14,7 milliards.

Les plateformes chinoises menacent

Numéro un mondial du cloud, Amazon a cependant pris du retard dans l'IA générative sur les deux autres géants du secteur, Microsoft et Google. Les deux sociétés mènent la course en matière de conception de modèles et d'applications capables de produire textes, images et autres contenus sur simple requête en langage courant.

La plateforme de e-commerce, a de son côté vu ses recettes progresser de 9% à 90 milliards de dollars en Amérique du Nord, dont 5 milliards de bénéfice opérationnel. L'entreprise continue de séduire largement grâce notamment aux temps de livraisons ultra rapides. Mais elle est menacée par les plateformes chinoises Temu et Shein.