En Suisse, l’évolution des glaciers est documentée depuis près de 150 ans par des mesures détaillées. Photo: JEAN-CHRISTOPHE BOTT

ATS Agence télégraphique suisse





Une solide protection mondiale du climat permettrait de conserver plus d’un quart des glaces présentes dans les Alpes suisses. Les glaciers sis à plus de 3000 mètres d’altitude pourraient subsister à long terme, selon l’Académie suisse des sciences naturelles (SCNAT).

La SCNAT a publié vendredi une fiche d'information sur le sujet à l’occasion de la première Journée mondiale des glaciers. Ce document résume l’état des connaissances sur la fonte des glaciers dans les Alpes, ses multiples conséquences et les options d’action possibles.

Plus de 1000 glaciers ont disparu

Depuis 1850, une superficie de glace égale au canton d’Uri a été perdue et plus de 1000 petits glaciers ont complètement disparu. Le volume des glaciers a diminué de près de 40% depuis l'an 2000, et de 10% au total pour les seules années 2022 et 2023.

Pour la première fois, la recherche prend en compte ces deux années records dans les scénarios sur l’avenir des glaciers dans les Alpes. Les données non encore publiées montrent qu’il reste moins de marge de manœuvre que ce que l’on pensait jusqu’à présent.