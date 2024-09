Un important incendie avec des dégagements de fumées «potentiellement nocives» est en cours mardi dans la zone industrielle de Vétroz (VS), prévient Alerswiss. Le secteur a été évacué.

La police relève que l'alarme a été donnée à 12h45 et que l'intervention est en cours. L'incendie s'est déclaré dans une entreprise de la zone industrielle du Botza. La police demande à la population de ne pas s'approcher du secteur.

Aucune habitation ne se trouve à proximité directe de l'incendie. La police recommande néanmoins aux riverains de fermer les portes et les fenêtres, d'arrêter la ventilation et la climatisation. D'autres informations suivront dans l'après-midi.

Selon Rhône FM, l'incendie s'est déclaré dans l'entreprise Eckart, active dans la production de pigments de zinc pour l’industrie automobile et ferroviaire. Celle-ci a confirmé que le sinistre avait pris dans ses locaux.

Pour mémoire, il y a un peu plus d'une année, la zone industrielle de Vétroz avait déjà été le théâtre d'un important incendie. Il s'était déclaré le 6 juillet en fin d'après-midi et n'avait pu être maîtrisé que le lendemain matin, après l'engagement de plus de 140 pompiers.

Le sinistre n'avait pas fait de blessé, mais diverses mesures de précaution avaient été prises en raison de forts dégagements de fumée: fermeture des piscines, interdiction de la récolte des fruits et légumes ou encore interdiction de pâture.