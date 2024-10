Harris reproche à Trump un manque de transparence sur son bilan médical

La candidate démocrate à l'élection présidentielle, la vice-présidente Kamala Harris, monte à bord de l'avion Air Force Two vendredi à Phoenix, en route vers Washington. Photo: Ross D. Franklin

ATS Agence télégraphique suisse

La vice-présidente américaine Kamala Harris a accusé samedi Donald Trump de manque de transparence sur sa santé après avoir publié son propre bilan médical, mettant ainsi en lumière leurs presque 20 ans de différence d'âge.

«Il est clair pour moi que lui et son équipe ne veulent pas que le peuple américain voie vraiment ce qu'il fait et sache s'il est ou non effectivement apte à remplir les fonctions de président des Etats-Unis», a déclaré la candidate démocrate à l'élection du 5 novembre.

«Il est inapte à exercer ce mandat», a-t-elle affirmé à des journalistes avant son départ pour l'Etat disputé de Caroline du Nord (sud-est), récemment sinistré par l'ouragan Hélène.