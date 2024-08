Le conseiller fédéral Guy Parmelin rencontrait encore les médias vendredi matin dans une exploitation agricole à Wileroltigen (BE), avant son accident, l'après-midi.

ATS Agence télégraphique suisse

Le conseiller fédéral Guy Parmelin a chuté aujourd'hui en début d'après-midi dans son bureau du Palais fédéral Est. «Il s'est cassé l'avant-bras droit», indique son département dans un communiqué de presse. Le ministre de l'économie aurait dû être transporté en ambulance à l'hôpital de l'Île à Berne.

Il restera quelques jours à l'hôpital

Il y a déjà été opéré. «Il se porte bien, compte tenu des circonstances», précise le communiqué de presse. «Les médecins partent du principe que le conseiller fédéral Guy Parmelin devra rester quelques jours en soins hospitaliers.»

Le Conseil fédéral aurait été informé. Pendant son absence, il sera remplacé par le ministre de la Justice Beat Jans. Mais Guy Parmelin pourra également assumer ses tâches «dans la mesure du possible» depuis son lit d'hôpital.

Quelques heures seulement avant sa chute fatidique, Parmelin a tenu une conférence de presse dans une ferme de Wileroltigen (BE). Là, il s'est tenu brièvement dans le champ de pommes de terre sous un soleil de plomb et a défendu «ses» agriculteurs. L'agriculteur formé a fourni des informations sur sa politique agricole et a fait preuve de compréhension envers les agriculteurs mécontents. Le Conseil fédéral est conscient des nombreux défis. Il a notamment évoqué le changement climatique, les exigences croissantes de la société en matière de production durable et le manque partiel de valeur ajoutée.

Peu après l’annonce de la nouvelle, les premiers vœux adressés au Conseil fédéral ont commencé à affluer sur les réseaux sociaux. Le président du Conseil national Eric Nussbaumer a écrit sur X. «Je vous souhaite du fond du cœur un prompt rétablissement!»